Promete Taboada a empresarios traer más inversión a la CDMX

El candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La Ciudad de México”, Santiago Taboada, aseguró ante integrantes del Club de Industriales que combatirá los inhibidores de la inversión para que llegue más y se mantenga la que existe en la capital del país.

Señaló que los empresarios necesitan herramientas legales que se garanticen sus inversiones en la capital del país, ya que la iniciativa privada es un factor importante para la generación de empleos.

“Hay oportunidades que estamos perdiendo. La seguridad y la certeza jurídica es lo que nos están pidiendo para venir a invertir. Las inversiones se mueven por incentivos, ¿Qué incentivos tiene alguien en esta ciudad para invertir? No hay seguridad, no hay certeza”, destacó.

El alcalde con licencia de la Benito Juárez, dijo que se debe atender el tema de la inseguridad en la ciudad, para que tanto las y los capitalinos, como los empresarios, tengan la confianza de realizar sus actividades en paz, ya que “aquí se tiene de todo menos un buen gobierno”.

“En el tema de seguridad no hay un candidato, ni candidata en el tema de la Ciudad de México que haya implementado un programa tan exitoso como el que nosotros hicimos y le denominamos ‘Blindar Benito Juárez’. No hay manera de atraer inversión si no hay seguridad”

El candidato, aseguró que en materia de inversión la ciudad ha tenido un retroceso en muchos sentidos, por ejemplo, en inversión y generación de empleos.

“No hay manera de atraer inversión si no hay seguridad. Les van a venir a decir que hoy tenemos cifras de inversión extranjera directa, lo que no les van a decir es que no tiene que ver con ninguna inversión, es reinversión, es decir, no hay un nuevo proyecto de inversión en esta ciudad”, aseguró.

Al abordar el tema del agua, Santiago Taboada, señaló que la crisis hídrica en la ciudad no se va a resolver negándola, y precisó que desde hace 27 años el 37% del agua se pierde en fugas.

“Nosotros estamos pensando en tratar el agua y otra de las alternativas es la captación. Nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada, uno de los temas que vamos a hacer en el abasto de agua es modelos público-privados porque no hay dinero público que alcance”, comentó.

El abanderado del PAN, PRI y PRD aseguró que existen áreas de oportunidad en materia de economía circular, por lo que propuso establecer esquemas de responsabilidad social y economía local.

“Por supuesto que necesitamos de ustedes porque son generadores de empleo, no el gobierno. Ustedes nos pueden ayudar a mejorar las condiciones de vida de la ciudad. Necesitamos compromiso, pero también que ustedes se sientan incentivados”, concluyó.