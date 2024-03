¿Qué actividades tienen Sheinbaum, Xóchitl y Álvarez Máynez el 9 de marzo?

Asegura Sheinbaum que en la CDMX disminuyó en 50 % los homicidios

Rafael Ramírez / Enviado

Morelia, Michoacán. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena aseguró que cuando fue jefa de Gobierno en la Ciudad de México logró abatir los homicidios dolosos en un 50 %.

Al ser cuestionada por El Sol de México por su insistencia en mantener la estrategia de seguridad del actual Gobierno federal, la cual ha disminuido solamente en 18 % los homicidios dolosos en México, Sheinbaum defendió la estrategia lopezobradorista, pero además, dijo que implementará medidas que utilizó en la Capital cuando fue alcaldesa.

“Ahí están los datos de la Ciudad de México. Nosotros disminuimos los homicidios dolosos en 50 %. Yo dejé la Ciudad en junio del 2023, 2022 fue el año de menor número de homicidios desde 1989 en la Ciudad de México, disminuimos en 60 % los delitos de alto impacto.

Si no hubiera llegado el Presidente Andrés Manuel Obrador, la tendencia de homicidios hubiera seguido creciendo, o sea porque cambió la política, una política de justicia. Ahora disminuyó en 18 %, ¿cuál es nuestro objetivo? Que disminuya todavía más rápido y ya nos va a dejar el Presidente con una tendencia a la baja, pues eso no es menor, no es menor, no es como cuando él llegó que había una tendencia a la alza. ¿Cómo lo vamos a lograr? Tenemos una estrategia y tenemos experiencia para hacerlo. Por eso es lo que digo, se trata de disminuir todavía más rápido los índices delictivos. Afortunadamente, llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, cambió la tendencia de la inseguridad en nuestro país y eso nos va a permitir que podamos todavía avanzar más”, dijo la candidata.

Sheinbaum este sábado realizará una gira por el Estado de México, donde encabezará un mitin a las 16:30 horas en el Municipio de Atlacomulco y posteriormente otro en Metepec a las 19:00 horas.