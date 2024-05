Que AMLO investigue a Mario Delgado: Xóchitl Gálvez

Xóchtil Gálvez, candidata a la presidencia de la República, sugirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador realice su propia investigación sobre el tráfico de 150 millones de barriles de gasolina que entraron al país sin pagar impuestos, en lo que, asegura, está involucrado Mario Delgado, de acuerdo con una investigación en Estados Unidos.

La candidata del PAN sugirió que AMLO se encargue del robo y no espere a que sea investigado en Estados Unidos. "Aquí en México se puede abrir esa investigación porque hay demasiados testimonios de lo que pasó con Carmona", aseguró.

Además, enfatizó en que nadie ha desmentido el robo de combustible, debido a que son datos del SAT.

No me han podido desmentir del robo del combustible. No ha salido el SAT a decirme que es falso el dato de que entraron al país 150 millones de barriles de gasolina sin pagar impuestos.Xóchitl Gálvez, candidata presidencial.

Xóchitl Gálvez asegura que ya existe una denuncia

Xóchtil Gálvez aseguró que ya está presentada una denuncia y que hay "todas las pruebas del mundo", desde hace tres años, de las bitácoras de vuelo entre Carmona y Mario Delgado. Así como de las camionetas que usaba, junto con el reciente asesinato en Polanco del segundo de abordo de las aduanas.

“Pareciera que alguien quiere limpiar a los testigos, todos esos son elementos que al gobierno le deberán de dar información para abrir una investigación en México y no sólo esperar a que en Estados Unidos investiguen estos casos”, señaló.

¿Qué dijo Xóchitl Gálvez sobre que AMLO le pidió pruebas?

Ante el reto que le pidió AMLO para que presente pruebas, Gálvez manifestó que es demagogia, pues el presidente tiene las "pruebas, al SAT, a la Fiscalía, él podría investigar".

Pese a ello, comparó el caso con el de Ignacio Ovalle o Ana Gabriela Guevara, quienes tienen evidencias de actos ilícitos, pero están en "su gobierno cobijados ante la corrupción", aseguró.

Tras cerrarle la puerta a Castagné, quien llevaba pruebas del enriquecimiento ilícito de Rocío Nahle, Xóchitl Gálvez manifestó que el presidente no va a recibir a nadie que lo confronte.