Santiago Taboada asegura que la tendencia lo favorece para ganar la CDMX

El candidato por la jefatura de gobierno por la coalición “Va X la Ciudad de México", Santiago Taboada, aseguró que la tendencia lo favorece para obtener el triunfo el próximo 2 de junio.

Al término de su encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), resaltó que si es necesario recurrir a la movilización de la ciudadanía para defender el triunfo lo harán, pues ya demostraron que llenaron dos veces el zócalo capitalino, “si lo tenemos que volver a llenar lo vamos hacer, porque lo más importante es defender el triunfo”.

“Yo no les tengo miedo yo ya sé los demostré tres años, no va haber manera de que ganando la elección del 2 de junio, ellos quieran arrebatárnoslo de la mesa, no hay manera”, aseguró.

Taboada acusó que enfrenta “una elección de estado”, luego de que giraron dos nuevas órdenes de aprehensión contra compañeros y liderazgos que se han sumado a su equipo político.

“Hay una tendencia que no van a poder negar, por eso ese es su tamaño de miedo, por eso a cada dirigente que me ha venido apoyando, a cada actor social, cada actor político, estos amigos están yendo por ellos inventándoles delitos”, señaló.

“¿Si fueran 20 puntos arriba qué les preocupo, ya faltan 18 días, van 65 mil puntos arriba no? tranquilos, serenos morenos”, agregó.

Aseguró que en caso de perder la elección "aceptará su derrota a diferencia del partido de Morena que no acepta cuando los resultados no le favorecen".

“Primero confiaríamos en que el árbitro electoral llevaría a cabo junto con el Instituto y Tribunal su papel, confío mucho en el Tribunal electoral, pero también la gente tiene todo el derecho a manifestarse y a tomar las calles para exigir que se respetó un resultado electoral”, destacó.

Pidió a la CANACINTRA que los próximos 18 días se generen los incentivos necesarios para que la gente participe en las elecciones del 2 de junio.

“Hemos visto en las diferentes cámaras algunos incentivos que se van a dar para que la gente participé, un café, un boleto del cine, yo les pido que tengamos esa responsabilidad social histórica en la ciudad”, externó.

“La ciudad va cambiar, no tengan duda de ello, lo que necesitamos es que salga a participar este 2 de junio y por supuesto la condición de que la cámara también influya en la participación, es decir invitar a quienes está en estas industrias a salir con su familia a participar, no lo duden, el rumbo de México y la ciudad va cambiar”, aseguró.

Taboada llama a invertir en la infraestructura de la CDMX

El aspirante a la jefatura de gobierno destacó que se necesita de la mayor inversión pública de la historia para la recuperación de infraestructura, vialidades, agua y transporte público.

Aseguró que hacer una inversión en infraestructura pública es un detonante en la economía, una medida contracíclica frente a las crisis económicas.

“Vemos una ciudad que después de 27 años está en peores condiciones, su principal transporte público, la red de drenaje y agua potable prácticamente en un momento caótico, la distribución que les digo hoy en día en la ciudad de México ni siquiera se quiso transparentar los resultados de del agua contaminada”, resaltó.

El prianista dijo, que una manera de atraer la inversión para atraer a los sectores y ramas económicas a través de la seguridad y certeza jurídica.

“Si no cumplimos con estas dos características no vamos a tener ni a los sectores, ni a las ramas buscando a la ciudad común eje de inversión lo que va a seguir pasando en la Ciudad de México, es que muchas de estas inversiones se van a ir al bajío y a las zonas turísticas de sol y playa del país”, agregó.

Destacó que la CDMX tiene las mejores con las mejor calificación de personal, con las mejores universidades públicas, privadas, tecnológicos y escuelas técnicas que podrían tener una buena oferta laboral y de ingreso.

Acusó el aumento de extorsión en negocios y comercios que se pueden combatir a través de dos estrategias con los delitos de orden patrimonial y el crimen organizado.

Explicó que para los delitos de orden patrimonial, tiene que ver con una estrategia de proximidad, en el transporte público y reducir los tiempos de la denuncia.

En materia de delincuencia organizada, tiene que ver con darle capacidades a la Secretaría y subsecretaría de inteligencia policial, primero en que las cámaras de vigilancia dependan de la Secretaría de Seguridad Pública, la creación de un grupo específico para combatir el narcomenudeo y la extorsión.