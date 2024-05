Sheinbaum asegura que la democracia se fortalecerá con su proyecto político

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, centró su discurso de cierre de campaña en el legado del actual presidente Andrés Manuel López Obrador y, ante el Zócalo capitalino, se comprometió a continuar con el legado del tabasqueño.

Asimismo aseguro que seguirá impulsando las obras insignia de López Obrador y, afirmó que con ella la democracia se va a fortalecer, mientras reprochó que sus adversarios quieren regresar a un sistema de privilegios.

Remarcó que “es imperativo” decir que su proyecto “defiende la democracia, las libertades y la dignidad de las personas. Lo digo porque los adversarios, la opción y sus intelectuales han planteado que en esta elección se juega la democracia o el autoritarismo. Lo que no entiende ni hay que insistirlo para que no haya confusiones es que la democracia siempre ha estado del lado de nuestro movimiento”, subrayó.

Elecciones 2024 Militantes de Morena sufren accidente en Veracruz cuando iban a cierre de Sheinbaum

La democracia se fortalece con la 4T: Sheinbaum

Sheinbaum arremetió en contra de sus opositores y dijo que el autoritarismo “es precisamente la historia y la característica de ellos. Por eso es importante decirle a todo México y al mundo que la democracia se fortalece con el proyecto de la Cuarta Transformación. La defensa de la democracia nunca ha sido una reivindicación de la derecha”, aseveró.

Al aseverar que la única opción de futuro está con Morena, la candidata de la coalición Seguimos Haciendo Historia expresó que el actual presidente hizo una hazaña al construir los cimientos del cambio verdadero y aseveró que ella guardará su legado.

El amor que he recibido me compromete más que nunca, por eso les digo no les voy a defraudar. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial.

De acuerdo con Claudia Sheinbaum, hace casi seis años México no solo eligió a un presidente más, sino que cambió la historia para iniciar la Cuarta Transformación, con lo que se superó el modelo neoliberal con la economía moral, proyecto que continuará si el 2 de junio votan por ella.

Sostuvo que el neoliberalismo durante 36 años le ofreció al país, y al mundo: salarios de hambre, formas de contratación que acabaron con la Seguridad Social, trajo la profundización de la desigualdad y el aumento de la pobreza y con ello una abrumadora corrupción.

La candidata también aseguró que a casi seis años de iniciada la Cuarta Transformación, se puede decir que el país ha cambiado para bien.

Casi seis años después de la del triunfo de la Cuarta Transformación, podemos decir que México ha cambiado profundamente para bien, en lo económico, en lo político en lo social, pero también en la consolidación de una nueva forma de pensamiento: el humanismo mexicano basado en no dejar a nadie atrás. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia.

Indicó que con este gobierno se ha demostrado que con la honestidad y apoyando al que menos tiene, no sólo se procura justicia social, sino que además da resultados en todos los ámbitos”.

México es ejemplo de un buen desempeño económico, asegura Sheinbaum

Durante su cierre de campaña, Claudia Sheinbaum sostuvo que México "es ejemplo de buen desempeño económico y de una política exterior que es un timbre de orgullo", pues "la Cuarta Transformación demostró que para que haya desarrollo con justicia, la economía debe regarse desde abajo y para todos".

Además, aseguró que con la Cuarta Transformación, México no solo será una potencia cultural, sino una potencia económica de bienestar y de protección al medio ambiente.

Afirmó que el modelo político morenista de López Obrador reconoce el sistema de libre comercio, y a diferencia del pasado, donde todo se dejaba al mercado, ahora el Estado tiene un papel fundamental en la vida de la nación y construye un verdadero estado de bienestar, que garantiza la seguridad, la paz y la prosperidad.

Se trata de promover la inversión privada sin corrupción y al mismo tiempo, empleo, salarios, justos y que garanticemos los derechos constitucionales del pueblo de México a una vida digna. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial.









Construiremos el segundo piso de la 4T: Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum aseguró que Andrés Manuel López Obrador construyó el primer piso de la Transformación, pero falta su consolidación y el avance del cambio verdadero, por lo que "he convocado a construir juntas y juntos el segundo piso de la Cuarta Transformación de la vida pública de México México”, dijo.

El segundo piso de la Cuarta Transformación continuará con el programa de gobierno para la nación, mediante el plan que consta de puntos como:

Gobierno honesto y sin influyentismo

División de poder económico y político

Gobierno austero, con disciplina fiscal y sin gasolinazos

Garantizar la libertad de expresión, no usar las fuerzas del Estado para reprimir al pueblo

Respetar la diversidad política, social, cultural y sexual

Defender a los connacionales que viven en el exterior

Fortalecer el acceso a la educación pública

Garantizar el acceso a la salud pública

Establecer en la Constitución que el salario mínimo esté por encima de la inflación

Promover el desarrollo científico y conocimiento humanista

Fortalecer derechos culturales

Consolidar los proyectos de López Obrador como el Tren Maya, Interoceánico y la Refinería de Dos Bocas

Promover la soberanía energética fortaleciendo a Pemex y a la CFE

Impulsar el medio ambiente

Promover soberanía alimentaria, sin permitir la siembra de maíz transgénico

Construir una estrategia de paz que atienda las causas con cero impunidad

Política exterior apegada a la no intervención y construcción de la paz

Finalmente, afirmó que este 2 de junio va a ser historia y seguirá avanzando la transformación. Subrayó que “por primera vez en 500 años llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro el pueblo: la presidencia de México”.

Somos la única opción que representa el bienestar y el progreso con justicia. Tengo claro que mi obligación es llevar a México por el sendero de la paz, la seguridad, la democracia, las libertades, la justicia. Claudia Sheinbaum, candidata presidencial.

Aseveró que tiene claro su compromiso y su responsabilidad como la próxima presidenta de México.

Antes de concluir su mensaje, agradeció a todos los simpatizantes que la están apoyando, y se comprometió con ellos y con el pueblo de México, a gobernar con humildad y con una profunda responsabilidad. “ Me comprometo a entregar mi alma mi vida, y lo mejor de mí misma por el bienestar del pueblo de México y la dignidad de la República y la patria. Me comprometo a guardar el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador”, concluyó.