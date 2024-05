Sheinbaum no es una demócrata porque ya dijo que no reconocerá resultados: Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez, por la coalición "Fuerza y Corazón por México", dijo que la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, no es una demócrata, toda vez que anoche en un programa manifestó que no aceptará el resultado si no gana la elección.

Además, alertó que la libertad de México está en peligro con el plan C que pretende llevar a cabo Morena, para controlar la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión, así como desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), “pero no lo vamos a permitir”.

Ante habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, y junto a candidatos de elección popular como Lía Limón para alcaldesa; Cynthia López, para senadora y Santiago Taboada para jefe de gobierno, Xóchitl advirtió que “peligra la libertad con el plan C”.

“Anoche en Primer Grado, quiere (Claudia Sheinbaum) que la Corte resuelva como el pueblo quiere, que es como el pueblo quiere, pero es como quieren ellos (Morena). Nosotros queremos división de poderes, queremos una Suprema Coste de Justicia que defienda a la Constitución”.

“Por eso vamos a defender la democracia, vamos a defender al INE, vamos a defender a las instituciones, nosotros queremos un México libre no va a pasar su plan C, no vamos a permitir que controlen el Congreso, a los ministros, no vamos a permitir que desaparezca el INE”, expresó la candidata presidencial.

“Por eso Morena hoy se los digo es una amenaza a la democracia y ya dijo anoche (Claudia Sheinbaum) que no va a reconocer los resultados si no gana, eso no es ser una demócrata, eso no es ser una demócrata. Yo entiendo que no acaba de decir cómo perdí 50 puntos si llevaba 50 puntos arriba. Sólo ella se cree ese cuento que tenía 50 puntos arriba”.

Bajo intenso calor y el Sol que le pegaba en el rostro, el cual se tapaba con una cachucha color rosa, Xóchitl Gálvez, aseguró que tendrá el triunfo de las elecciones del 2 de junio, pues después de la concentración de la Marea Rosa y del triunfo de los tres debates, pues los números ya le favorecen.

“Nosotros vamos a ganar, pero necesitamos ponernos bien abusados, no podemos confiarnos, todos ustedes van a llevar hasta las piedras a votar en Álvaro Obregón, sus hijos, sus nietos, su suegra, sus amigas, sus amigos, sus vecinos todos, todos se van a poner en modo campaña, nosotros no tenemos el dinero los millones que ellos tienen para pagar movilizadores para tener propaganda, pero tengo millones de corazones”.

Aseguró que el domingo pasado miles de personas salieron hacia el Zócalo para defender la democracia en México, porque quieren un México libre, pues para ello aseguró que ha abrazado en las 32 entidades a madres buscadoras, mujeres que sufren cáncer, mujeres que buscan tratamientos para sus hijos, a jóvenes trabajadoras emprendedores, a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, ecologistas.