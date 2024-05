Taboada cierra campaña seguro de ganarle la CdMx a Morena

Entre una marea de banderas azules, y algunas otras rojas y amarillas, representando a la coalición del PAN, PRI y PRD, Santiago Taboada, candidato a la jefatura de gobierno por el movimiento “Va x la CdMX” cerró su campaña al pie del Ángel de la Independencia, tal y como la inició el pasado 1 de marzo.

Tras 90 días de recorridos por las 16 demarcaciones y una concentración breve de simpatizantes que apenas llenaron el perímetro del monumento, Taboada subió al templete a las 22:40 horas, en donde sus compañeros de partido y coalición local, ya lo esperaban.

Las figuras que lo apoyaron durante la final de la campaña fueron Margarita Zavala, Lía Limón, quien busca la reelección por la Alcaldía Álvaro Obregón, Mauricio Tabe quien buscan nuevamente ser alcalde de Miguel Hidalgo, por mencionar algunos candidatos a las 16 demarcaciones, así como aspirantes a diputaciones locales por los tres partidos.

Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

“¡Se ve, se siente el cambio está presente!, ¡El hombre que hizo un cambio en la Benito Juárez!”, fueron las palabras que dieron la bienvenida al candidato.

Elecciones 2024 Santiago Taboada reta a Morena a comportarse y aceptar los resultados del próximo 2 de junio

“Solo quedan unos minutos y yo les dije que yo iba a aprovechar cada segundo de esta campaña. Que no íbamos a descansar. Hoy terminan los 90 días más importantes de mi vida y comienzan los seis años más importantes de la tuya”, expresó Santiago Taboada a los centenares de simpatizantes que ondeaban las banderas de su partido.

Mientras el candidato ofrecía su discurso, simpatizantes gritaban “¡Fuera Morena, Fuera Morena!”, además de obsequiar a los transeúntes y curiosos, los últimos artículos de la campaña, como banderas, playeras, bolsas, pulseras, stickers y hasta mandiles.

“Quiero por último reconocerles, porque no me rendí, porque ninguno de ustedes se rindió. Todos me dieron la energía, el coraje y el ánimo de seguir adelante. ¿Y que creen? de ganarle a Morena la Ciudad de México”, continuó diciendo el abanderado de la coalición “Va x la CdMx”.

🔴🔵🟡 Simpatizantes de la coalición PAN,PRI y PRD esperan la llegada del candidato a Jefe de Gobierno, @STaboadaMx



📸 Dana Estrada | El Sol de México pic.twitter.com/TgtlsUxWjn — El Sol de México (@elsolde_mexico) May 30, 2024

Al expresar su virtual victoria, los asistentes comenzaron a gritarle “¡El Jefe Taboada, El Jefe Taboada!”, acompañado de “¡Es un horror estar con Obrador!”.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El discurso de Santiago Taboada apenas duró 20 minutos, a las 23:00 horas finalizó el evento y sus simpatizantes fueron despejando el Ángel de la Independencia, donde prometió regresaría este 2 de junio a festejar su victoria.

“Aquí en este ángel vamos a celebrar esa victoria el domingo”, aseguró Taboada.