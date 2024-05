Taboada denunciará a Martí Batres y autoridades de seguridad de la CDMX

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va X La CDMX, advirtió que presentará una denuncia en contra del Jefe de Gobierno, Martí Batres; Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana, y de Francisco Almazán Barocio, jefe de la Policía de Investigación, por supuestamente fabricar delitos contra Evelia Díaz Martínez, líder de la Asociación Nueva Alternativa de Trabajo Independiente AC.

Taboada explicó que el 2 de mayo, Díaz Martínez, quien fue detenida ayer, le ayudó y acompañó en un recorrido por La Merced; sin embargo, previo al encuentro con locatarios, fue amenazada para que cancelara el evento, pero se negó.

“Hoy nuestra amiga está en la Fiscalía Antisecuestro. Ayer (jueves) fue detenida en avenida del Congreso de la Unión, esquina con avenida del Taller a la 1:59 de la tarde. Supuestamente traía consigo marihuana, piedra, cocaína y cristal; está actualmente ahí, está incomunicada", señaló Taboada en conferencia.

"Hace una semana fue al recorrido en La Merced, la amenazaron previo el recorrido. Hoy está acusada de delitos contra la salud y cohecho, en su carpeta de investigación la detuvo la patrulla GZR 238G de la Secretaría de Seguridad Ciudadana”, agregó.

El candidato consideró que se trata de un montaje y lamentó que el gobierno capitalino utilice el aparato de justicia para perseguir a la oposición.

“Están montando un delito a una líder que decidió de manera libre apoyar este proyecto y hoy, con esa rapidez, le montan más de 600 bolsas de plástico; en lugar de estar viendo donde está, por ejemplo, el homicida de Iztapalapa, ¿Dónde están todos estos delitos de todos los días? Pero eso sí, para perseguir a quienes piensan distinto, están buenos”, reprochó el panista.

"Hago responsable a Martí Batres, al fiscal de la Ciudad de México (Ulises Lara), al fiscal Pirata, hago responsable al secretario de Seguridad Ciudadana por lo que le pase a nuestra amiga Elvia, porque tiene neumonía, no le dejaron pasar el medicamento y hasta la fecha ha estado incomunicada", indicó.

Diana Sánchez Barrios, hija de la lideresa, agradeció el apoyo y las acciones legales que el candidato del PAN,PRI y PRD llevará a cabo próximamente.

“Siento mucho lo de mamá, me preocupa la violencia de género que están haciendo hacia su persona. No es justo que el gobierno que está ahorita esté atacando de esta manera a mi mamá (...) me duele, la necesitamos afuera. Ella es una comerciante, apoya el comercio de la Merced, por eso se requirió el apoyo del licenciado Taboada a la zona porque estamos cansados de toda esta injusticia”, lamentó Barrios.