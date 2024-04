Taboada se compromete con víctimas de despojo de vivienda

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición “Va X La CDMX”, firmó el compromiso “por la justicia” con barcinos víctimas de despojo de vivienda, procuración de justicia y los pendientes de la reconstrucción ocasionados por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

“Para mí esto no es más que un punto de partida para con ustedes, para poder iniciar un trabajo y un trayecto en donde se haga justicia. Todas estas historias que ustedes platican las he escuchado durante estos meses, prácticamente en cada recorrido”, refirió el candidato local de los partidos PAN, PRI y PRD.

Taboada escuchó los testimonios de cada uno de los afectados en una reunión realizada en el World Trade Center, al sur de la ciudad, considerándolos víctimas de la actual administración a cargo de uno de sus partidos rivales, Morena.

El candidato les aseguró a cada una de las personas afectadas por algún tema de justicia o irregularidades en su patrimonio, que en caso de ganar la jefatura de gobierno de la CDMX, que los apoyara con seis propuestas para resolver su situación, y las cuales van desde:

La instalación de una Mesa Permanente de Diálogo por la Justicia, la Resiliencia, el Valor y la Verdad

establecer un protocolo de seguimiento para las recomendaciones emitidas por la Mesa Permanente de Diálogo; crear un registro de las víctimas de la FGJCDMX durante la gestión de Ernestina Godoy

acompañamiento de las víctimas en sus procesos

transitar hacia una comisión que, desde el Senado, estudie y proponga reformas legales

dar cumplimiento a la transferencia de los recursos a víctimas

“Esa justicia selectiva ha sido en función de sus intereses, de sus agendas. Si no hubiera una justicia selectiva, no estaríamos viendo casos que tienen 20 años sin resolverse”, arremetió Taboada, refiriéndose al partido de Morena.

En los temas de desalojo en las 16 alcaldías y así como la pérdida de viviendas por el sismo del 2017, Taboada aseguró que se destinarán recursos para recuperar el patrimonio de los afectados por estos dos temas.

“En diciembre de 2021 iban a estar todas las viviendas reconstruidas, ahí están las imágenes, los audios de lo que fue la promesa de la reconstrucción… y vimos como no solamente cambiaban los proyectos, le dejaban de pagar a quienes hacían los proyectos, entonces los retrasaron, algunos prácticamente no se movieron. Dice la comisión de reconstrucción 93 por ciento, si ya lo aceptó el jefe de gobierno que son 7 mil predios los que no se ha iniciado ningún proceso de reconstrucción”, aseguró el candidato de la Coalición.