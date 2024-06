Trabajan hasta 200 personas por Junta Distrital en recuento de votos

En la Junta Distrital 10 ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, que corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE) trabajan hasta 200 personas en el cómputo y recuento de votos de la elección de presidencia, diputados y senadores.

A marchas forzadas y con la protección de 27 elementos de la Guardia Nacional, los trabajadores del INE, Capacitadores Asistentes Electorales (CAE) y Supervisores Electorales (SE) abren los paquetes que contienen los votos en la presencia de representantes de todos los partidos políticos y se disponen a hacer el recuento.

El INE estimó que para esta elección habrá recuento de votos en el 67.33 por ciento de las casillas de la elección presidencial, 70.37 por ciento en diputaciones y 70.73 por ciento en senadurías, sin embargo, en la Junta Distrital 10 el recuento de votos para la presidencia llegó al 82.35 por ciento de los paquetes electorales, de acuerdo con María Dolores Ruiz Ambriz, consejera presidenta de la Junta Distrital.

La consejera presidenta indicó que el cómputo de la elección de presidencia concluyó este día a la 01:30 hora de la mañana. Luego de un receso de algunas horas, comenzaron el cómputo de la elección de diputaciones a las 09:30 horas y una vez concluido comenzarán con el de senadurías.

Recuento de votos en la junta distrital número 10, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Fotos: Daniel Galeana / El Sol de México

Recordó que para que proceda el recuento de votos tiene que cumplirse algunas de las causales previstas en el artículo 311 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), como que todos los votos hayan sido depositados a favor de un mismo partido, que la diferencia entre el primer y segundo lugar sea menos del uno por ciento o cuando los resultados de las actas no coincidan.

La consejera afirmó que en esta Junta Distrital el recuento de votos ha transcurrido sin incidentes, pues los representantes de partidos políticos son conscientes de que se hace lo que marca la Ley.

“Tenemos cómputos armónicos, hay buena comunicación con representantes, consejeras, consejeros, saben que estamos haciendo lo que nos marca la ley, entonces, vamos bien”, dijo.

El plazo límite para concluir los cómputos es el sábado 8 de junio a las 18:00 horas, sin embargo, Mónica Beatriz Pineda Ortega, vocal de capacitación electoral, estima que concluirán antes del plazo fatal, pues el ritmo es el adecuado.

“Vamos a tiempo, estamos trabajando a marchas forzadas, es un esfuerzo importante que hacen supervisores, CAES y personal pero me parece que vamos a tiempo, vamos a terminar me parece que antes, no vamos a llegar al sábado”, dijo.

María Dolores Ruiz afirmó que todo el esfuerzo que se hace en las 300 Juntas Distritales vale la pena porque legitima los resultados de la elección del 2 de junio y el trabajo de los funcionarios de casilla.

“Si vale la pena porque estamos confirmando y validando los resultados que nos enviaron nuestros funcionarios de casilla”, sostuvo.