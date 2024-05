Mérida, Yucatán, 28 de mayo.- “Vamos a yucatanizar a México”, dijo Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazónpor México, a la presidencia de la República, luego de externar que se acabarán los abrazos y que se combatirá con todo a la delincuencia.

“Vamos a ganar porque nosotros venimos a escuchar no a insultar, vamos a ganar porque nosotros vamos a respetar no a humillar vamos a ganar porque nosotros queremos unir no dividir, basta de división así ningún país sale adelante” dijo la candidata presidencial.

Al participar en el cierre de campaña de Renan, Barrera Concha y Cecilia Patron Laviada, aspirantes a la gobernatura de Yucatán y a la alcaldía de Merida, respectivamente, Xochitl Gálvez externó “nosotros no vamos a hacer obras como la refinería de dos bocas. Nosotros vamos a meter el dinero en seguridad en salud en educación y sobre todo queremos apostar a la generación de empleos porque sabemos que así se puede salir de la pobreza.

Dijo que se puede tener la certeza de que en su gobierno estarán los mejores hombres y mujeres, los más valiosos, los que tienen experiencia y conocimiento, entre ellos invitó al gobernador yucateco con licencia Mauricio Vila Dosal a participar en su gabinete si gana las elecciones presidenciales.

Luego dijo “aquellos mintieron. Les pregunto, la gasolina cuesta 10 pesos, yo les pregunto los precios de la tortilla de frijol están más baratos”

Cierre de campaña de la candidata a la presidencia de la república, Xóchitl Gálvez en Mérida, Yucatán. Fotos: Nadya Murillo / El Sol de México

Salvo Yucatán el país es un desastre, señaló al referirse al caso de Emiliano asesinado en Tabasco.

“Qué nos está pasando, pues un niño de 12 años se le corta la vida de esa manera. Emiliano no se quería morir y unos delincuentes le quitaron la vida por eso vamos a apoyar a Renán para que aquellos malosos no se metan a Yucatán”.

“Necesitamos trabajar en Tabasco, estamos trabajando en Quintana Roo, necesitamos trabajar en Campeche para enfrentar a los delincuentes”, continuó.

Ante miles de simpatizantes del PAN, PRI, y Nueva Alianza. Gálvez Ruiz habló sobre los chapulines, dijo que MORENA no sabe gobernar.

“Por eso van a tener a la mejor ingeniera que va a resolver el tema de energía. Vamos a apostarle a las energías renovables. Ustedes tendrán techos con celdas solares en su casa para dejar de pagar tanto dinero en electricidades. Habrá estancias infantiles, todos los niños van a tener una tableta para que aprendan inglés para que aprenda robótica, inteligencia artificial, por eso le vamos a dar los recursos para que capaciten y eduquen a los niños y apoyen a los jóvenes los jóvenes, “vamos a apostar a los emprendedores a poner un negocio. Todos los programas sociales se quedan no se van a quitar que no los engañen, se mejorará la pensión, empezarán a los 60 años” aseguró.

Por su parte Renán Barrera Concha advirtió que aquí no se dejará pasar a la delincuencia. “Yucatán es la excepción de la tragedia nacional, hoy lo que hemos visto a nivel nacional es la inseguridad y el crimen organizado”.

“Hoy está más que claro que no solamente se trata de garantizar la seguridad de Yucatán, sino de trabajar para que tengamos mejores oportunidades, una economía popular, mejores condiciones y mejores ciudades. Desde la presidencia de la República vamos a tener todo el apoyo que necesitamos”, declaró.

Estamos a 5 días de ganar, el 2 de julio, la presidencia de la República, la gubernatura de Yucatán, la alcaldía de Mérida y todos los distritos del senado”, aseguró el candidato a la gubernatura de Yucatán.

Estamos dijo, “a 5 días de que podamos ganar esta elección y garantizar a nuestros hijos la posibilidad de seguir viviendo en un estado seguro, con paz y armonía social, un estado donde trabajamos por los jóvenes y por las mujeres. Estamos a cinco días para que podamos ir a votar; cinco días para terminar la tarea. Esta campaña ya la ganamos“, concluyó.