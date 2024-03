Xóchitl Gálvez reta a AMLO y Sheinbaum: "¡que me los echen juntos, puedo con los dos!”

Guadalupe, Nuevo León.- “¡Que me los echen juntos (a Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum), porque puedo con los dos!”, lanzó Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición “Fuerza y Corazón por México” durante su visita a esta ciudad.

La abanderada del bloque opositor aseguró que en esta campaña está luchando contra el presidente de la República y contra la candidata de la alianza Morena-PT-PVEM.

Foto: Ivonne Rodríguez / El Sol de México

En la parte final de su mensaje a mujeres de distintos municipios de Nuevo León, la abanderada del bloque opositor adelantó que irá a todos los debates y fotos a los que la convoquen, y aseguró que Sheinbaum Pardo “no asistió al encuentro con consejeros de Citibanamex por instrucciones de su jefe”.

Ante unos cinco mil simpatizantes del PRI y PAN que asistieron al acto de campaña de la hidalguense en este municipio de la zona conurbada de Monterrey, dijo

La candidata de enfrente me tiene miedo y no asiste a los debates a los que nos han convocado porque me tiene miedo

Xóchitl Gálvez Ruiz remató su discurso con un “¡Hasta la victoria!”, frase que hizo popular Ernesto “Che” Guevara durante la revolución cubana.