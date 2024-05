“Yo sé que va a ganar”: Canelo Álvarez respalda proyecto de Sheinbaum

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez sostuvo un encuentro con la candidata presidencial Claudia Sheinbaum Pardo a quien deseó éxito y manifestó su respaldo.

“Desearle lo mejor. Le va a ir muy bien y ahí en lo que podamos apoyar también estamos disponibles (...). Yo sé que va a ganar”, dijo el boxeador multicampeón de la Confederación Mundial del Boxeo (WBC).

En el vídeo difundido por la cuenta oficial de la candidata de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Saúl Álvarez ofreció algunos consejos a Sheinbaum sobre fortalecimiento físico y mental.

Elecciones 2024 Kumamoto recibe a Sheinbaum en Zapopan y denuncia fake news

Además, el boxeador le recordó a Sheinbaum sus intenciones de invertir en México, aunque coincidieron en que antes de discutir ello, “primero lo primero", refiriéndose a ganar las elecciones del próximo 2 de junio.

“Tuve una gran visita que me dio muchos consejos y me compartió su buena vibra, nada más y nada menos que El Canelo”, publicó Sheinbaum Pardo.

Tuve una gran visita que me dio muchos consejos y me compartió su buena vibra, nada más y nada menos que El Canelo. pic.twitter.com/fXR2Ufa4WF — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 16, 2024

Tras sus actividades de este jueves, la candidata morenista se centrará en la preparación del debate presidencial del próximo domingo, por lo que mantendrá agenda privada en los próximos días.