A pesar de acciones proteccionistas de Trump, el comercio internacional creció 4.2%

Aún año del presidente de EU, Donald Trump y a pesar de sus acciones proteccionistas, durante 2017 el comercio internacional –incluye a México- creció a una tasa de 4.2%, lo que representa el doble de crecimiento que el año anterior, revela el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República.

Se estima que durante 2017 las exportaciones mexicanas aumentaron 9% en relación con el año anterior, alcanzando la cifra récord de 352 mil millones dólares en exportaciones totales.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Economía, para noviembre de 2017 se había registrado un comercio total de 476 mil 455 millones de dólares, apenas seis millones por debajo del comercio en todo 2016.

Es decir, es previsible que una vez que se tomen en cuenta los flujos comerciales de diciembre, la cifra anual supere la del año anterior y posiblemente supere la barrera de los 500 mil millones de pesos.

El documento destaca que la salida de Estados Unidos del TPP no tuvo ningún efecto inmediato en la relación entre ambos países, ya que se trataba de un acuerdo que todavía no entraba en vigor; no obstante, representó la primera muestra de que la retórica de campaña contra el libre comercio de Donald Trump no era un recurso político, sino que pretendía llevar a la práctica.

Con todo, la renegociación en curso del TLCAN sigue manteniendo a la relación en un escenario de incertidumbre, ya que, si bien un futuro sin tratado no cancelaría por sí sola la interdependencia entre ambas economías, sí tendría un impacto considerable en el corto plazo y en los flujos de inversión extranjera.

Asimismo, la propuesta del muro fronterizo no ha avanzado más allá del anuncio de prototipos del diseño que este podría tener, de la imposibilidad de que el Congreso apruebe un paquete presupuestario que incluya financiamiento para la barrera fronteriza.

A su vez, la Patrulla Fronteriza reporta una disminución de casi 100 mil personas en el número de aprehensiones de inmigrantes no autorizados, de modo que el año fiscal 2017 significó el periodo con menores aprehensiones registradas por dicha corporación en más de quince años.

Esto, indica el centro de estudios legislativo, no necesariamente significa que la presión sobre los inmigrantes no autorizados haya disminuido en modo alguno. Por ejemplo, el número de arrestos administrativos por violación de leyes migratorias realizados por la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el año fiscal 2017 (del 1° de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017), fue de 143 mil 470, lo que significó un 30% más en comparación con el año fiscal anterior.

Durante los cuatro meses del año fiscal que formaron parte del gobierno del presidente Obama, la tendencia se mantuvo prácticamente idéntica a la del año fiscal 2016. Sin embargo, a partir de febrero de 2017 (el primer mes de la administración Trump), el incremento semanal de arrestos es considerable.

Los arrestos en la calle pasaron de 30 mil 348 a 40 mil 66 entre los años fiscales 2016 y 2017, lo que refleja una mayor actividad de las agencias migratorias estadounidenses en las comunidades.

El reporte de ICE justifica como resultado directo de las órdenes ejecutivas promulgadas por Donald Trump el 25 de enero de 2017.

En términos de deportaciones, el número total fue ligeramente menor al del año anterior. Mientras que en 2016 se deportaron a 240 mil 255 personas, en 2017 la cifra fue de 226 mil 119. Al compararse con la década previa, de hecho el año fiscal 2017 es aquél con menos exportaciones en más de diez años.

Ahora bien, finaliza, el análisis, una cifra más reveladora es aquella de “deportaciones internas”, que se refiere a aquellas personas arrestadas y deportadas por las autoridades migratorias luego de redadas en el interior del país – y no en zonas fronterizas, 81 mil 603 deportaciones fueron de este tipo en 2017, en comparación con 65 mil 332 en 2016.

