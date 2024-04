A un año de su creación, LitioMx no logra llenar el hueco de las concesiones canceladas

Tras más de 10 años de trabajos de exploración y de desarrollar un proceso para el beneficio del litio a partir de arcillas, el proyecto encabezado desde 2022 por la empresa china Gangfeng está sobre la cuerda floja y para llenar su lugar el Gobierno de México creó la paraestatal LitioMx, que, a un año de su fundación, no se le ve futuro, de acuerdo a los especialistas, que aducen varias razones.

En 2021, Gangfeng Lithium invirtió 370 millones dólares para obtener el 28.8% del capital corporativo de Bacanora Lithium y el 22.5% del proyecto de Bacadehuachi, donde se estima que hay 8 millones de toneladas de reserva del mineral.

Este acuerdo le otorgaba a Gangfeng el derecho a adquirir el 50% de las 17 mil 500 toneladas de carbonato de litio que se producirán durante la fase 1 del proyecto, estimado a iniciar en 2023 y el 75% de las 35 mil toneladas que se producirán en la fase 2, de acuerdo con la página de la propia empresa.

Posteriormente, a finales de 2022, el gigante chino pagó 264 millones de dólares más para quedarse con el 100% de las acciones de la empresa anglocanadiense, pese a que ya existía el rumor de que el gobierno mexicano pensaba nacionalizar el producto minero.

En contraste, LitioMx no tiene presupuesto suficiente, carece aún de un sistema probado para el beneficio del mineral, en el último periodo los precios del metal han bajado y sobre la mesa está una reforma minera promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende prohibir la minería a cielo abierto, sin mencionar que en un año no ha producido un solo gramo del llamado oro blanco.

Presupuesto exiguo

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, presentado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hay un monto de 9 millones 769 mil 397 pesos asignado a la operación de LitioMx.

Son menos de 10 millones de pesos para que el organismo público descentralizado pueda cumplir con su tarea de guiar la exploración, explotación, beneficio y aprovechamiento del litio ubicado en territorio nacional (1.7 millones de toneladas, según cálculos del Sistema Geológico de Estados Unidos), así como la administración y control de las cadenas de valor económico de dicho mineral.

Se estima que en la región de Bacadehuachi, es donde existe la mayor reserva de litio en México. | Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica de 2023, se calcula que toda la cadena de valor del litio, que va desde la extracción hasta la producción de baterías y de autos eléctricos, tiene un valor potencial de 12 billones de pesos, lo que equivale a más de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) Nacional.

Por ello, el especialista Alberto López Santoyo, vocero de la Asociación de Minas de Sonora, señala que un presupuesto tan reducido quizás apenas alcanza para cubrir la nómina de la empresa paraestatal y nada más.

Sin oficio ni beneficio

En el caso de LitioMx hay un oficio asignado por el presidente López Obrador para que se haga cargo del futuro promisorio de la industria asociada con este mineral, que es el principal componente de las baterías de ión litio (BIL).

Sin embargo, la paraestatal carece de un proceso de beneficio para separar el litio de la arcilla como se encuentra en suelo mexicano. Los productores de este preciado mineral lo procesan a partir de sales, así sucede en Bolivia y en Australia.

En México, la empresa Bacanora Lithium, de la mano de Erick Carter, desarrolló la tecnología de la planta piloto para beneficio de litio desde arcilla, con resultados favorables, pero sin llegar a instrumentar el proceso a nivel industrial.

Foto: Bacanora Lithium

Bacanora Lithium y sus procesos tecnológicos son propiedad de la empresa china Gangfeng, a la que el Gobierno federal canceló nueve concesiones mineras, entre ellas las de la región de Bacadehuachi, donde se estima existe la mayor reserva de litio en México.

Desplome del precio

A lo anterior, hay que sumar que la caída del precio del litio en el mundo aumentará este 2024 y en proyección a 2025, de acuerdo con el último reporte del Departamento de Industria y Ciencia de Australia, el máximo productor de este mineral en el mundo.

Los números rojos se deben al aumento de la oferta del metal para baterías, la moderada demanda china y un deslucido mercado estadounidense de vehículos eléctricos, según el documento.

Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

En 2024, los precios se estiman en 13 mil 377 dólares por tonelada para carbonato de litio; 14 mil 263 dólares por tonelada para hidróxido de litio y mil 250 dólares por tonelada para espodumena, también llamado litio concentrado. Y es que el mineral promesa de la transición energética ha tenido variaciones claves.

Datos del gobierno australiano, en 2022, los precios al contado del mineral concentrado, también llamado espodumena, promediaron 4 mil 364 dólares por tonelada. El precio al contado del hidróxido de litio, que es un producto de litio refinado, promedió 67 mil 279 dólares por tonelada en 2022.

Los altos precios en 2021 y 2022 incentivaron una mayor inversión en la producción de litio, lo que resultó en un crecimiento de la oferta, que superó la demanda, derivando en la caída del 71% en el precio del metal en espodumena y de 78.80% para el hidróxido de litio en 2024.

¿Balazo en el pie?

El 5 de febrero de 2024, con motivo del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que contempla diversas reformas, entre las cuales destaca la prohibición de la minería a cielo abierto.

Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

Según esta iniciativa, se busca modificar el artículo 27 constitucional con el fin de proteger el medio ambiente y la salud pública. Se propone prohibir tanto el otorgamiento de concesiones como las actividades de exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides a cielo abierto, estableciendo sanciones para quienes infrinjan estas disposiciones.

En este sentido, Alberto López Santoyo, vocero de la Asociación de Minas de Sonora, destacó que a la fecha solo un yacimiento de Litio tiene viabilidad económica en México (venciendo temas técnicos que aún están pendientes) el de Bacadehuachi, de Gangfeng.

El yacimiento de Litio de Bacadehuachi, de Gangfeng, es el único que tiene viabilidad económica en México. | Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

Sin embargo, la explotación de este yacimiento sería con minado a cielo abierto y resulta que, por otro lado, el mismo presidente que creó LitioMx, está proponiendo cambios en la ley minera para que se prohíba en territorio mexicano la minería a cielo abierto.

En pocas palabras: Si se aprueba esta iniciativa, LitioMx no tiene futuro, justo a un año de su creación.Alberto López Santoyo, ingeniero en geofísica y editor de la revista Mundo Minero.

La Justicia federal rechazó conceder un amparo promovido por la Minera Sonora Borax (MSB), subsidiaria de Bacanora Lithium, propiedad de la empresa china Gangfeng Lithium.

La empresa promovió el amparo ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito, radicado en Hermosillo, con el objetivo de revertir la cancelación de la concesión minera iniciada por la Dirección General de Minería de la Secretaría de Economía federal en septiembre de 2023.

Foto: Mike Acosta / El Sol de Hermosillo

De acuerdo con el expediente número 1496/2023 radicado en el Juzgado Décimo Primero de Distrito la empresa solicitó el amparo federal el 26 de septiembre de 2023, justo el día que se dio a conocer la cancelación de las concesiones propiedad de Gangfeng Lithium.

MSB demandó la protección de la justicia federal para seguir operando la concesión minera ubicada en la sierra de Sonora y que no se inscriba en el Registro Público de Minería la decisión de cancelación de la concesión, además de no dar cuenta de ello a la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras hasta en tanto dicha cancelación no constituya cosa juzgada.

El tribunal de Distrito, sin embargo, rechazó la petición, lo que motivó que Minera Sonora Borax solicitará una revisión ante el Segundo Tribunal Colegiado la cual se desahogó bajo el expediente número 353/2023.

La solicitud se radicó el 5 de octubre del 2023 y le tocó al magistrado Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, Manuel María Morteo Reyes, radicado también en Hermosillo.

En su argumentación los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado consideraron que no era procedente otorgar la suspensión solicitada por la empresa, ya que ello implicaría obligar a la autoridad a que realizara la conducta o acto que se negó hacer, lo cual es exclusivo de la sentencia de amparo.

Minera Sonora Borax SA de CV es una subsidiaria propiedad al 99% de Bacanora Lithium, forma parte del Proyecto Sonora Lithium con la posesión de las concesiones La Ventana y La Ventana 1.

Bacanora Lithium antes era Bacanora Minerals Ltd. (Bacanora) y es una empresa minera canadiense de exploración, enfocada principalmente en litio y boratos. Se dedica a la identificación, adquisición, exploración y desarrollo de propiedades de litio en México.

Exploración de zona para extracción de Litio. | Foto: Bacanora Lithium

En la actualidad, el único otro activo principal de la compañía es el proyecto de borato de Magdalena, de propiedad total de Bacanora, con una superficie de 16 mil 503 hectáreas.

La firma tiene propiedad sobre las concesiones a través de tres filiales: Minera Sonora Borax S.A. de C.V. (MSB); Mexilit S.A. de C.V., una empresa conjunta con Rare Earth Minerals (REM); y Megalit S.A de C.V, también una Joint Venture (JV) con REM.