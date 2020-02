ABM desmiente a Hacienda: no hay comisiones a programas sociales

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, rechazó la versión de la Secretaría de Hacienda de que la banca privada cobra comisiones a los beneficiarios de programas sociales.

En una serie de proyectos para destinar recursos a sucursales del Banco del Bienestar, la dependencia encabezada por Arturo Herrera justifica la inversión, entre otras cosas, porque no hay acuerdos con la banca privada para dejar de cobrar comisiones a los beneficiarios.

Finanzas Evalúa Hacienda fondos para sucursales del Banco del Bienestar

"La banca cobra cero comisiones a los beneficiarios de programas sociales. No cobramos un solo peso, no es por ahí, el tema no es ése", respondió Niño de Rivera a este diario.

El Sol de México publicó que la Secretaría de Hacienda aprobó 57.7 millones de pesos para la construcción de 26 sucursales del Banco del Bienestar.

Entre las justificaciones, la dependencia señala que no llegó acuerdos con la banca privada para que dejen de cobrar comisiones a los beneficiarios para retirar sus apoyos, las cuales señaló van de 15 a 55 pesos por transacción.

"Para programa sociales la gente recibe la totalidad de su dinero", enfatizó Niño de Rivera.