Acelera 80% la venta de vehículos híbridos y eléctricos

Durante el primer semestre del año, se vendieron 54 mil 58 autos híbridos y eléctricos en el país, la cantidad más alta desde 2016, año hasta donde tiene registro el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Además, representó un aumento de 80 por ciento, respecto a los primeros seis meses de 2023.

Odracir Barquera, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), explicó a El Sol de México que esto se atribuye a un aumento de la oferta de este tipo de vehículos, lo que implica precios más competitivos y accesibles a los usuarios.

“En este tipo de autos, al ser de tecnologías nuevas, los crecimientos son más pronunciados, y estos seguirán aumentando. Sin embargo, el dato principal es que ya han superado el cinco por ciento de participación en el mercado en los últimos 10 meses, lo que nos dice que los consumidores ya están volteando a ver estos productos”, dijo Barquera.

Dentro del segmento de autos verdes, los híbridos que combinan un motor de gasolina y uno eléctrico, lideran las ventas con 71.3 por ciento del mercado, en tanto los vehículos eléctricos representan 22.5 por ciento del total y el resto son de autos híbridos conectables, según el reporte de la AMIA.

Barquera destacó que los consumidores están cada vez más conscientes de los beneficios de los autos verdes como el hecho de poder circular ante posibles contingencias, además de que genera ahorros al no pagar tenencia como un auto tradicional.

Actualmente, la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco son los estados que concentran la venta de este tipo de vehículos; en su conjunto representan 59.9 por ciento del total.

El representante de la AMIA reconoció que ante la falta de infraestructura para poder recargar algunas unidades, las ventas avanzan menos.

Pese a ello, el representante de la industria indicó que México es un mercado atractivo para las armadoras de autos híbridos y eléctricos, pues pueden beneficiarse del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá para aumentar su producción y comercialización.

“México tiene mucho potencial, y eso se ha visto en todo el mundo. Lo importante es que nuestro país transite a producir cada vez más vehículos híbridos y eléctricos, ya que además de beneficiar a la economía del país, eventualmente crecerá el consumo de estos vehículos”, explicó el directivo.

Aranceles a China no afectan a México

Sobre las medidas arancelarias de más de 100 por ciento a las importaciones de baterías de litio y de otros insumos de origen chino para autos híbridos y eléctricos impulsadas por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, Barquera consideró que México no se verá afectado directamente, ya que no es un país de paso para estos vehículos.

“Los aranceles a los autos son únicamente para todo lo que tiene origen chino, y México no es un país de paso para vehículos chinos, y la cadena de valor tampoco, entonces no veríamos afectaciones. Además, nosotros no producimos las baterías, por lo que la afectación solo es para China”, indicó.