Actividad económica caerá 20% en segundo trimestre del año: IMEF

En el segundo trimestre del año se resentirá más las afectaciones económicas por la pandemia por Covid-19, el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría caer entre 15 y 20 por ciento anual, cifra nunca antes vista en el país, afirmó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Gabriel Casillas, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, en videoconferencia explicó que aunque el Instituto no hace previsiones mensuales, la mayoría de los economistas que participan en su encuesta de perspectivas apuntan a dicha caída en la actividad productiva de abril a junio, misma que estaría en línea con la estimación del desplome de 8.0 por ciento previsto al cierre de 2020.

La perdida de empleos en los meses siguiente se mantendrá, en abril se perdieron 555 mil plazas laborales y según analistas prevén que cerrar el año con 812 mil 500 desempleados, una de las cifras más conservadoras entre los especialistas, quienes apuntan la pérdida de capital humano de hasta 1.5 millones.

“Estas caídas implican una recuperación en la segunda mitad del año para poder tener el resultado de 8.0 por ciento. Todavía hay mucha incertidumbre de cuándo terminará la crisis, pero se espera que el próximo año se crezca 2.0 por ciento, cuando este año se prevén cifras negativas, por lo que pensamos que la reactivación va a tardar más que en recesiones anteriores, una recuperación más lenta que si fuera en forma de V”, señaló Casillas.

Añadió que la apertura de la economía será gradual, siendo el sector servicios el que tarde más tiempo en regresar a la normalidad debido a su vocación de conglomeración de personas, actividad que tiene una amplia representación en el país. “No toda la economía se va abrir igual, por lo que es factible que en el primer trimestre de 2021 se empiece a notar la recuperación”, dijo.

Otro de los factores fue el lento crecimiento de la actividad económica en varios países y el escenario global de sofisticación tecnológica | Foto: Cuartoscuro

El presidente del IMEF, Ángel García-Lascuráin Valero, afirmó que, aunque es positiva la responsabilidad fiscal que ha demostrado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para sobrellevar la crisis no son suficientes.

Explicó que en la actual crisis económica el mercado tomaría bien una política de gasto contracíclico, con la utilización del dinero disponibles y el acceso a líneas de crédito, así como la reasignación de recursos de proyectos prioritarios para atender la emergencia sanitaria, cambios que tendrían un impacto benéfico en la protección del empleo y sería bien visto por las agencias calificadoras.

Ante ello, Gabriel Casillas afirmó que ser responsable fiscalmente también es salvar a quienes pagan impuestos. “Si no ayudas a quienes pagan impuestos, después no vas a tener recaudación cuando desaparezcan. Reactivarlos va a ser muy complicado. Las mismas agencias e inversionistas ven bien que los Gobiernos se endeuden más, por eso 35 por ciento de los gobiernos lo están haciendo. No hay que confundir austeridad con responsabilidad fiscal”, mencionó.

Incluso, destacó que la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) es más barata que emitir bonos, sólo que éstos no se pueden lanzar al mercado en cualquier momento.

“Es una línea muy barata, con tasas bajas y un pago que pide el organismo. México podría endeudarse con el FMI con una tasa cercana a 1.0 por ciento de interés anual hasta los 85 mil millones de dólares; mientras que los bonos no bajan la tasa de 3 o 5 por ciento. Sería bienvenido ese endeudamiento siempre que sea para atender la emergencia sanitaria y se tenga un plan, así como una reasignación de recursos”, señaló.