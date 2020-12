Advierte CCE que aumento salarial del 15% empujará a la informalidad laboral

El aumento salarial general de 15 por ciento afectará a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) del país, lo que provocará una informalidad laboral y pérdida de empleo ante la pandemia del coronavirus, aseguró Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

En conferencia de prensa, dijo que estas PyMEs se trasladarán a la informalidad para evitar la supervisión de sueldos bien remunerados o ambientes de trabajo en condiciones adecuadas, debido al incremento acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami).

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Ayer, este organismo aprobó que el salario para 2021 será de 213.39 pesos en la Zona Libre de la frontera norte y de 141.70 pesos en el resto del país. Sin embargo, la decisión de la comisión tripartita se aprobó este miércoles pese al voto en contra de los representantes empresariales, acusó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

De acuerdo con el CCE, sólo por las afectaciones de la crisis sanitaria pueden desaparecer 700 mil empresas, por lo que aumentar el salario mínimo en sus trabajadores generará una mayor carga financiera en el corto plazo.

Finanzas Analistas prevén rebote para la economía de 3.54%, la más alta en el año

“Es obvio que las empresas grandes, que exportan y están orientadas a otros mercados, no se preocupan por el tema del salario mínimo, porque sus trabajadores no ganan este sueldo. Las PyMEs que no tengan vínculos con firmas extranjeras serán las más impactadas”, destacó Salazar Lomelín.

A pesar de que el líder empresarial lamentó que no se escucharon las opiniones de la iniciativa privada para incrementar el salario,manifestó que entre febrero y marzo de 2021 presentarán un tercer paquete de inversiones en infraestructura, que incluirá de 20 a 30 proyectos que se sumarán a los 68 existentes que se pusieron en marcha junto al Gobierno Federal.

















Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music