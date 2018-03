Aeropuerto de AMLO

Mientras el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, puso en operación el simulador de Control Radar, con el que se entrenará a los controladores de tránsito aéreo que darán servicio en el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM), Bernardo Lisker, director internacional del Centro para el Desarrollo de Sistemas Avanzados para la Aviación de la corporación Mitre, dijo que la propuesta alternativa aeroportuaria formulada por el Movimiento Regeneración Nacional es insegura, aeronáuticamente inviable, costosa y generaría contaminación por ruido. En conferencia de prensa, afirmó que esas conclusiones les fueron presentadas a fines de 2015 a legisladores de ese partido y un equipo de ingenieros, quienes aparentemente estuvieron de acuerdo con esa problemática.

“Técnicamente es inseguro, no es viable aeronáuticamente, solamente se puede operar con una capacidad mínima, pero esa no es la intención, no es viable, habría un espacio aéreo severamente congestionado”, determinó.

Por su parte, Gerardo Ruiz, secretario de Comunicaciones y Transportes, aclaró que Mitre es una institución completamente independiente del gobierno mexicano, sin fines de lucro, por lo que consideró que la propuesta de Morena está hecho de buena fe y habría que explorar si servía o no para ahorrar dinero.

Sin embargo, su proyecto solamente con datos de tierra, carecía de análisis aeronáutico y se les olvida que las terminales aéreas se construyen de arriba para abajo, sobre todo en el Valle de México que tiene una orografía compleja. También, ayer el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, llamó a Andrés Manuel López Obrador, a privilegiar el diálogo y respetar los contratos y proyectos en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Suspender los contratos no sería una medida adecuada, que le dé prestigio al Estado mexicano, queremos discutirlo a profundidad, técnicamente pero no desde el punto de vista del Estado de derecho, porque eso está claro, los contratos se deben honrar", apuntó en el Senado. "Tanto el aeropuerto como la reforma energética tienen beneficios importantes y además retos que hay que afrontar, como la posibilidad de recibir inversión por doscientos mil mdd", dijo el presidente del CCE. Bernardo Lisker considera la propuesta de Morena como insegura, aeronáuticamente difícil de cumplir y altamente costosa