Aeropuerto en Texcoco genera ahorros por 125 mmdp: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el ahorro del nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles genera ahorros por 125 mil millones de pesos y que esta misma reserva, se acerca a lo que costará el Tren Maya.

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, el mandatario expuso que si se toman en cuenta los 100 mil millones de pesos por cancelación del aeropuerto de Texcoco y lo que en este momento se ha gastado por la nueva obra en Santa Lucía (40.9 mmdp) se ha podido ahorrar una cantidad similar a lo que cuesta el Ten Maya.

Aunque la Auditoria Superior de la Federación (ASF) estimó que el costo de cancelación de la obra en Texcoco de 331 mil 996 millones 517.6 mil pesos, lo cual incomodó al presidente y obligó a rectificar este cálculo.

Este monto había dicho la ASF que se consideró por la inversión ejecutada y el valor de la terminación anticipada de los contratos.

En la conferencia matutina, el ingeniero residente general y comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles Gustavo, Ricardo Vallejo Suárez, dijo que hasta el momento en esta obra se han gastado en Santa Lucía 40 mil 995 millones de pesos.

Vallejo Suárez expuso que el costo del aeropuerto sí ha variado hasta alcanzar los 84.9 mil millones de pesos y precisó que, derivado de la indexación de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en 2019 a enero de 2021, hubo una diferencia de.77%, lo que significa un incremento en la tasa inflacionaria del orden de 5 mil 650.3 millones de pesos, totalizando 84 mil 958 millones de pesos. Sin embargo, subrayó que la Secretaría de la Defensa no rebasará el presupuesto asignado, aun cuando enfrenta múltiples incrementos en los materiales de la obra.

Asimismo, el ingeniero militar dijo que la obra sigue un plan maestro realizado por expertos nacionales y extranjeros en aeronáutica que permitirá el crecimiento del tráfico aéreo y de pasajeros gracias a la adquisición de reserva de terreno, lo cual permitirá incrementar en los años futuros el flujo de turistas a 85 millones de pasajeros anuales y más de 3 millones de toneladas de carga anual.

No obstante, el Ingeniero no mencionó que la empresa Air Canadá descartó usar la obra ubicada en Santa Lucía, debido a que no hay estudios que demuestren la viabilidad del nuevo aeropuerto.

El Ingeniero Vallejo Suárez detalló que con la construcción de la obra se han generado más de 116 mil empleos directos, de los que 29 mil 491 se encuentran activos.

Asimismo, rechazó que haya desvío de recursos sistemáticos en la construcción del aeropuerto, pues dijo que se encuentran en el límite promedio de costo de construcción de mano de obra. Lo anterior debido a que recientemente se acusó en medios de comunicación que hay corrupción en dicha obra.

Al respecto, el presidente López Obrador aseguró en su conferencia matutina de este viernes que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles "es de las mejores obras, de este tipo, que se están realizando en el mundo", porque guarda tres características: Calidad, tiempo de construcción y costo bajo, pues asegura que no hay corrupción en ella.

