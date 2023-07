AHMSA responde a AMLO: la pelota está en el campo del Gobierno Federal

La acerera Altos Hornos de México (AHMSA) respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sostuvo que Alonso Ancira no quiere soltar la empresa.

"La pelota está precisamente en el campo del Gobierno Federal, que desde hace una semana tiene en sus manos el plan de reestructura financiera y reinicio de operaciones presentado por Argentem", dijo Francisco Orduña, vocero de la compañía.

Recordó que Alonso Ancira está formalmente fuera de la empresa desde la última asamblea de accionistas, donde se dio cuenta del acuerdo de traspaso accionario y se designó un nuevo Consejo de Administración, a propuesta de los nuevos propietarios de la mayoría.

“Los pasos jurídicos para al traspaso del control están concluidos y a él solo le resta una actividad nominal, la de convocar a la asamblea en que se formalizará el traspaso con el ingreso de los nuevos mandos”, expresó Orduña.

El presidente López Obrador aseguró en su conferencia matinal de este miércoles que Ancira no quería aceptar la oferta de inversionistas para el rescate de la empresa.

Finanzas Alonso Ancira presenta su renuncia a la presidencia de AHMSA

"El señor, no sé si mal aconsejado, aún con deudas cada vez mayores, no quiere llegar a ningún acuerdo. Han habido algunos empresarios que han querido llegar a acuerdos con él y no acepta firmar y decirles ‘ahí está la empresa’, y que los nuevos se hagan cargo de las deudas y que inviertan, que haya dinero fresco para echar a andar de nuevo esa empresa que es importantísima”, acusó el mandatario.

Al respecto, el vocero de AHMSA dijo que los fondos iniciales de capital de trabajo están garantizados, pero no serán aplicables hasta que los nuevos accionistas cuenten con una aprobación del plan de reestructura, que contempla establecer plazos de pago de deudas fiscales y con entidades paraestatales, única forma de garantizar la viabilidad de la propuesta.

En ese sentido, abundó que el gobierno federal debe aprobar el plan de pagos de deuda de la compañía a entidades como la CFE, Pemex y el SAT, entre otras.

López Obrador dijo que, como incentivo para futuros inversionistas, su gobierno ofrecería a los interesados en rescatar a AHMSA un plan de reestructura la deuda con distintas instituciones de la administración federal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Como siempre, el señor Presidente maneja otros datos que no se corresponden con la realidad y nunca va a reconocer que el problema lo inició él, con acusaciones inventadas”, señaló el director de Comunicación Social de AHMSA.