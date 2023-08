AICM recupera 198.3 mdp por adeudos

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) logró recuperar 78 por ciento de la deuda que locatarios y permisionarios, a excepción de líneas aéreas, tenían por la renta de espacios, esto al cierre de julio.

De acuerdo con información proporcionada por la terminal a El Sol de México, estos comercios adeudaban 198.3 millones de pesos por concepto de renta de espacios, principalmente.

El mayor monto, equivalente a 118.5 millones de pesos, equivalía a rentas de espacios, por las cuales el aeropuerto ha recuperado 83 por ciento del monto.

Los 79.8 millones de pesos restantes eran adeudos de permisionarios, monto del cual se había recuperado 69 por ciento al cierre de julio. El monto recuperado se debió en su mayoría a un programa aplicado por la dirección de la terminal aérea, encabezada desde julio de 2022 por el vicealmirante en retiro Carlos Velázquez Tiscareño.

Finanzas Imperaba la corrupción en los contratos del AICM: Velázquez Tiscareño

“Había muchos negocios que tenían deudas que no querían o no podían pagar, algunos debían mucho dinero, entre 50 y 70 millones de pesos, otros llevaban años operando sin contrato y sin penalizaciones. Entonces empezamos a arreglar esto de inmediato, desde que llegamos”, dijo el directivo a este diario en una entrevista previa. No obstante, reconoció que hay deuda que no se podrá recuperar, como la de aerolíneas que han quebrado, los casos más recientes el de Interjet y Aeromar.

En el primer trimestre del año, la Subdirección de Recursos Financieros del AICM dio a conocer adeudos de 22 aerolíneas por cerca de dos mil 500 millones de pesos. Interjet, empresa que dejó de operar en diciembre de 2020, adeuda cerca de mil 155 millones de pesos al aeropuerto capitalino, por varios conceptos como el de servicios aeroportuarios.

Aeromar, que cesó operaciones en febrero pasado a causa de sus problemas financieros, y que hasta esa fecha debía al AICM poco más de 507 millones de pesos. Y también está el caso de Mexicana de Aviación, compañía que quebró hace 13 años y cuya marca adquirió recientemente el gobierno federal, tenía un adeudo con la terminal capitalina por más de 301 millones de pesos.

Al cierre de julio, el aeropuerto había recuperado 26 espacios comerciales en ambas terminales, entre locales, mostradores, hangares, plataformas y un terreno.