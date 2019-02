Airbus anuncia fin de producción del A380

El fabricante europeo de aviones, Airbus, anunció que con la entrega del último A380 en 2021 a Emirates, finalizará la producción de dicho modelo, debido a que no cuenta con una base que sustente seguir con la fabricación del mismo.

Luego de una revisión de sus operaciones, y a la vista de los desarrollos en las tecnologías de aeronaves y motores, la aerolínea reducirá su libro de pedidos de A380 de 162 a 123 aviones.

Como resultado de esta decisión, no disponemos de una cartera de pedidos del A380 sustancial, no hay una base que sustente la producción, a pesar de todos los esfuerzos de venta que hemos realizado con otras aerolíneas en los últimos años. Esto nos lleva a la finalización de las entregas del A380 en 2021 afirmó el Chief Executive Officer de Airbus, Tom Enders

En un comunicado, precisó que Emirates recibirá 14 aeronaves A380 más en los próximos dos años, aunque también decidió continuar su crecimiento con los aviones de cabina ancha de última generación de Airbus, realizando un pedido de 40 aviones A330-900 y 30 aviones A350900.

El presidente de Airbus Commercial Aircraft y futuro CEO de la compañía, Guillaume Faury, mencionó que el A380 es el buque insignia de Emirates y ha contribuido al éxito de la aerolínea durante más de diez años.

Afirmó que el A380 no es solo un extraordinario logro industrial y de ingeniería, en donde los pasajeros de todo el mundo les encanta volar en este gran avión, por ello, el anuncio “es doloroso para nosotros y para las comunidades del A380 en todo el mundo. Pero no debemos olvidar que continuarán surcando los cielos durante muchos años más y, por supuesto, Airbus seguirá dando un soporte completo a los operadores”.

Airbus comenzará en las próximas semanas las conversaciones con sus agentes sociales en relación a los entre tres mil y tres mil 500 puestos de trabajo que pueden verse potencialmente afectados durante los próximos tres años.

No obstante, el aumento de la producción del A320 y el nuevo pedido de aviones de cabina ancha realizado por Emirates ofrecerán un número importante de oportunidades de movilidad interna.