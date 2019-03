Al Presidente, mi apoyo, más que consejos: Carlos Hank González

“Más que darle consejos, (al Presidente) es darle todo mi apoyo, todo mi compromiso”, dice Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Banorte y uno de los ocho empresarios que desde mediados del año pasado asesoran al mandatario.

En entrevista previa a la 82 Convención Bancaria, que inicia mañana en Acapulco, el empresario que preside al segundo grupo financiero más grande del país se muestra optimista. Incluso cuando se le recuerda lo ocurrido en los últimos 12 meses desde aquel encuentro anual de banqueros, cuando uno de los candidatos presidenciales soltó aquella frase sobre el “tigre”, o la cancelación del aeropuerto de Texcoco en el que el Banorte tenía participación en la parte financiera, a través de Afore XXI, o una iniciativa para reducir las comisiones bancarias que causó fuertes pérdidas bursátiles al Grupo Financiero.

¿Qué le dejan estos 12 meses a Carlos Hank González?

En Banorte estamos muy entusiasmados y muy comprometidos, como siempre lo hemos estado con el crecimiento de México. Hoy vemos un gobierno federal muy comprometido, muy claro en sus enfoques, tomando decisiones acertadas y ágiles, de manera muy rápida.

Nos da la certeza de que está trabajando con México y por México, y nos hace refrendar el compromiso de Banorte con México y los mexicanos, así que estamos muy entusiasmados con el futuro.

¿El tema del aeropuerto está saldado para Banorte?

El gobierno federal está llevando a cabo todas las instancias que se requieren para poder terminar con ese tema. Lo que hemos visto es que ha ido cumpliendo con cada una de las etapas de manera muy acertada y en los tiempos que se ha comprometido. No tenemos por qué pensar que esto pueda cambiar y en ese sentido estamos tranquilos.

Foto: Cortesía

Traen muy buenos resultados del año pasado, una utilidad de casi 25 mil millones de pesos. Para este año, ¿cuál es la expectativa, crecer estas cifras o mantenerlas, considerando las circunstancias?

No hay duda. El compromiso que presentamos a principios de este año es seguir con nuestro crecimiento. El plan que hicimos hace poco más de tres años, un plan a cinco años que concluye en 2020, el 20/20, el compromiso es convertir a Banorte en el mejor Grupo Financiero para México, sus clientes, colaboradores y sus inversionistas. Y me da gusto decirte que en los resultados no sólo vamos en tiempo, sino delante de los compromisos que tenemos.

Estamos hoy convencidos de que no sólo vamos alcanzar las metas del 20/20, sino que las vamos a superar y eso nos lleva a seguir con el crecimiento que hemos visto en Banorte en los años pasados, así que 2019 no tiene por qué ser distinto, tiene que ser un año de crecimiento y de acercarnos cada más a nuestra meta.

¿La participación de Banorte en la dispersión de programas sociales ayudará al Grupo a conseguir este objetivo? ¿Tienen pensado algún producto adicional para la base de clientes que van a incorporar?

Más bien lo que nos llena de entusiasmo y de orgullo es trabajar hombro con hombro con el presidente López Obrador, del gobierno federal, poder llevar a sus beneficiarios estos programas sociales.

El compromiso del gobierno federal es tener un mayor enfoque social. En Banorte así lo estamos asumiendo: un mayor enfoque social, en donde podamos tener mayores niveles de inclusión, mayores niveles de bancarización y estamos trabajando de la mano, hombro con hombro con el gobierno federal en ese sentido.

De los cambios de perspectiva de las calificadoras a la nota soberana y de Pemex, ¿es hacer una tormenta en un vaso de agua o es para preocuparse?

Preocupación yo no le vería. Al contrario, estamos viendo entusiasmo, hay un compromiso que ha sido muy claro por parte del Presidente de llevar a México a un crecimiento de cuatro por ciento y no es un compromiso que deba de asumir solo. Es un compromiso del que debemos formar parte nosotros como empresarios y ese rol es el que asumimos en Banorte.

Foto: Cortesía

Como integrante del Consejo Asesor Empresarial, ¿Cuál sería el consejo para el Presidente como hombre de negocios?

Más que darle consejos es darle todo mi apoyo, todo mi compromiso. Sumar en todo lo que él requiera. Es el compromiso que vamos a sumir desde este lado de la barrera, para nosotros es un honor, en lo personal, es un honor apoyar al Presidente en lo que requiera. Él sabe que cuenta conmigo en todo lo que sea necesario.

¿Qué le dice a Carlos Hank González la frase: Vamos a separar el poder político del económico?

Nuestro rol ha sido siempre muy claro. Tenemos como empresarios que contribuir al desarrollo de México, contribuir con la creación de empleos y con el crecimiento. Lo tenemos claro, y hemos tenido siempre ese enfoque.

Para nosotros en Banorte no es algo nuevo y seguiremos trabajando en ese sentido.