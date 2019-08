Alfredo Harp llama a invertir en "el equipo local"

El empresario mexicano, Alfredo Harp Helú, aseguró que México es un país competitivo para derramar capital, el desarrollo de negocios y la productividad, por lo que llamó a los empresarios a invertir en el país.

“Desde que inicié mi vida profesional, he trabajado e invertido siempre a favor de nuestro país y nunca me ha defraudado. Siempre lo he dicho, he afirmado y comprobado que la mejor inversión está en México”, dijo en una carta publicada en su cuenta de Twitter.

Por ello, el dueño del equipo de Los Diablos Rojos del México aseguró que su “receta pasa salir adelante” es “jugar con el equipo local”.

LA MEJOR INVERSIÓN ESTÁ EN MÉXICO pic.twitter.com/CCPoExkfWy — Alfredo Harp Helú (@alfredoharphelu) August 20, 2019

“Las oportunidades de inversión en México son enormes: en desarrollo regional, infraestructura, turismo y especialmente en los mercados bursátiles son atractivas. Específicamente hay empresas que se cotizan muy subvaluadas, algunas de ellas a menos de la mitad del precio que llegaron a alcanzar. Éstas son compañías sanas que emplean a un gran número de trabajadores, que pagan sus impuestos, y contribuyen al desarrollo del país. Estoy seguro de que pronto, estas inversiones serán muy redituables para quienes hayamos decidido jugar con nuestro equipo local”, aseguró.