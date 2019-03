Amagan con mega huelga en Walmart el 5 de marzo

El movimiento de trabajadores de Walmart ya hace eco en varios estados de la república y se perfila que al menos ocho mil empleados se sumen a la huelga emplazada para el próximo 5 de marzo, informaron secretarios locales de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

Aunque también se baraja el 20 de marzo como fecha clave, el secretario de la CROC en Aguascalientes, Refugio Marín Ruiz, señaló que ante la falta de una representación sindical eficiente, los trabajadores de la multinacional han tenido acercamientos con esta central obrera para que se haga con la titularidad del contrato colectivo de trabajo, y agregó que más de mil trabajadores de esa entidad pueden arrancar la huelga la próxima semana.

“Están esperando que alguien los venga a rescatar (…) de no haber respuesta por parte de la empresa, se procederá con el estallamiento de la huelga”.

Por su parte, el dirigente obrero en Baja California Sur, Esteban Vargas, informó que como parte de esta lucha se investigará si en estas tiendas operan empresas outsorcing -también llamadas pagadoras-, y en caso de encontrarse irán contra ellas, porque su presencia sería irregular: ahí no pueden entrar, afirmó.

En el Estado de México, la CROC realiza un censo sobre quienes podrían formar parte del movimiento el próximo martes, luego de que la Asociación Nacional del

Comercio y Oficinas Particulares anunció que existe violación a 121 contratos colectivos en 10 entidades. La Junta de Conciliación y Arbitraje del valle Cuautitlán-Texcoco señaló que en este momento cuentan con dos emplazamientos por la revisión del contrato colectivo, lo cual se presentó desde finales del 2018.

Otros estados que se sumarían al paro son Veracruz, donde el dirigente estatal de la Confederación, Antonino Baxin Mata, dice que miles laboran en la empresa en medio de violaciones a sus derechos; Guanajuato, donde la líder Nathali Sarahí Pech informó que a nivel local se han llevado los emplazamientos en diferentes ciudades; Tlaxcala, donde Justino Hernández Xolocotzí, titular local de la CROC, señaló que tienen acreditada su posición para defender a la clase trabajadora, y Querétaro, donde Tirso García, titular local del organismo, indicó que casi mil trabajadores podrían sumarse.

El presidente de la Comisión Laboral del Consejo Coordinador Empresarial, Tomás Natividad Sánchez, aseguró que a este gremio no le preocupa la organización sindical, siempre que se realice con legalidad y no se cometan excesos.

Durante la mesa de trabajo de las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral en la Cámara de Diputados, refirió: “El temor no es que se extienda, el temor es que no se respete el Estado de Derecho. Hemos vistos algunos excesos, principalmente en el norte del país recientemente, que no creemos que sea lo que México necesita en estos momentos.