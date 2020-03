Amazon suspenderá envío de productos no esenciales durante brote de Covid-19

Amazon suspenderá el envío de productos no esenciales a sus almacenes de Estados Unidos y Reino Unido hasta el 5 de abril para liberar espacio a suministros de primera necesidad que escasean como resultado del brote de coronavirus.

En una nota enviada el martes, Amazon dijo que ve una creciente demanda de compras en línea. A medida que se agoten las existencias de artículos básicos y médicos de uso doméstico, se priorizará ciertas categorías para "recibir, reponer y enviar rápidamente estos productos a los clientes".

Amazon definió cinco categorías como productos esenciales que pueden seguir siendo enviados, incluyendo productos para bebés, salud y hogar, belleza y cuidado personal, comestibles, industriales y científicos, y suministros para mascotas.

El anuncio de Amazon se da horas después de que la empresa dijera que contratará a 100 mil trabajadores en Estados Unidos para hacer frente a un aumento de los pedidos en línea.

Los vendedores externos representan más de la mitad de las ventas en Amazon. La empresa quiere que esos vendedores usen su propio sistema de cumplimiento, lo que permite entregas más rápidas sin los riesgos de que las mercaderías estén en inventario.

Amazon is temporarily prioritizing household staples, med supplies & other high-demand products so we can quickly receive, restock & ship these items. To be clear, we will continue to ship all available products. https://t.co/rOOucV9Em3 https://t.co/Phc3D4Wixb — Amazon News (@amazonnews) 17 de marzo de 2020

Ese método es especialmente popular para los vendedores que usan un método de envío directo, lo que significa que importan productos de países como China y los envían directamente a un almacén de Amazon, que por su parte gana honorarios por administrar el proceso de almacenamiento y entrega.

Los vendedores que suministran productos que se consideran no esenciales podrían ver esas mercaderías agotadas y no podrán reabastecerse como resultado de la medida. Aun así, pueden usar otros métodos de cumplimiento para enviar productos directamente a los clientes.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.