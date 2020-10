Amda prevé caída en ventas de vehículos ligeros al final de 2020

Las ventas de vehículos ligeros en México caerán un tercio para el cierre de 2020, estimó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (Amda), que volvió a ajustar sus proyecciones en su reporte mensual.

De acuerdo con su reporte de septiembre, presentado en conjunto con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (Amia) y la Industria Nacional de Autopartes (Ina), la venta de vehículos esperada para el final del año caerá 28.3% con respecto a 2019 con la venta de 945 mil 058 unidades.

Lo anterior significó el segundo ajuste a la baja desde que mejoró su pronóstico en julio, donde redujo pérdidas hasta por 20 puntos porcentuales con respecto al mes anterior inmediato, esperando una caída de 26.8 por ciento al cierre de 2020.

En el mes de junio, la Amda esperaba una caída entre el 30 y 47%. Para julio estimó 19 mil 342 unidades menos vendidas y 6 mil 417 vehículos menos en agosto con respecto al estimado de septiembre, respectivamente.

Guillermo Rosales Zárate, director general adjunto de Amda, admitió que se han presentado cierres de distribuidores en el territorio nacional y, sin dar una cifra exacta, desestimó que sea un número significante que denote una preocupación en el sector.

“Hay algunos cierres, pero si hacemos la comparación con el universo de la totalidad de empresas operando en nuestro país no es nada significativo. No disminuyó la gravedad de la situación que enfrentan la mayor parte de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas, de empresas familiares, como es el perfil de las empresas distribuidoras de automotores, pero en este momento no estamos enfrentando un problema de quiebra o cierre generalizado de negocios”, expresó.

En este sentido, reconoció que la administración de las empresas distribuidoras en el país, que suman casi 3 mil en el país, han diversificado sus acciones para subsistir durante la crisis económica generada de la pandemia global, sobre todo después del cierre de actividades que vieron en abril y mayo, así como en medio de una recuperación lenta del sector.