Amenaza de Trump contra el T-MEC hunde al peso

La moneda mexicana tiene su peor día contra el dólar desde septiembre, al perder 1.4 por ciento frente al dólar, que se vende en 19.16 pesos.

La caída ocurrió después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con detener el Tratado México Estados Unidos y Canadá (T-MEC), si su vecino del sur no cierra la frontera a la migración centroamericana, particularmente a los hondureños.

En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense señaló: “El asalto en nuestro país, por la frontera sur, incluyendo elementos criminales y las drogas que se cuelan, son más importantes para mí, como presidente, que el comercio o el T-MEC. Confío en que México detenga este embate en su frontera norte”.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 de octubre de 2018