American Airlines extiende hasta agosto cancelaciones de vuelos en Boeing 737

La mayor aerolínea de Estados Unidos, American Airlines, anunció este domingo que vuelve a extender las cancelaciones de sus vuelos operados en aparatos Boeing 737 Max, esta vez hasta el 19 de agosto, lo que afectará a 115 vuelos diarios.

El consejero delegado de American, Doug Parker, y su presidente, Robert Isom, dijeron a los empleados en una nota hecha pública por la compañía que esperan que la flota de los Boeing 737 Max sea certificada nuevamente antes del 19 de agosto por las autoridades, pero prefirieron ser prudentes.

"Extendiendo nuestras cancelaciones en verano, podemos planear más fiablemente la temporada alta de viajes y ofrecer seguridad a nuestros clientes y empleados", dijeron los ejecutivos. "Una vez el Max esté recertificado", la aerolínea lo utilizará "como repuesto" para "complementar" sus operaciones cuando sea necesario.

Cancelaría sus vuelos hasta el 5 de junio, pero ha aplazado esa fecha

American anunció hace una semana que cancelaría sus vuelos hasta el 5 de junio, pero ahora ha aplazado esa fecha y ha aumentado el número de vuelos diarios afectados a 115, que no obstante representan un 1.5% del total diario, indica la nota de este domingo.

La flota de los 737 Max permanece paralizada en una cincuentena de países, entre ellos EU, tras las dudas sobre su seguridad surgidas por el siniestro de Etiopía, el pasado marzo, y el de Indonesia, en octubre del año pasado.

A falta de conocer el informe final de la investigación, las informaciones preliminares apuntan en ambos casos a un fallo técnico del software de control del vuelo y la compañía trabaja en una actualización para paliarlo, tras lo cual los aviones deben ser certificados de nuevo por las autoridades.

"Nos mantenemos seguros de que las actualizaciones de software pendientes, junto con los nuevos elementos de entrenamiento que Boeing está desarrollando para el Max, llevarán a la recertificación de los aviones pronto", expresó American Airlines.

Los ejecutivos de la firma dijeron estar "satisfechos con el progreso hasta ahora" de Boeing, que conocen por su contacto con la Administración Federal de Aviación, el Departamento de Transportes y la Junta Nacional de Seguridad en los Transportes.

American informó que no todos los vuelos que estaban previstos con 737 Max serán cancelados, ya que algunos serán sustituidos por otro tipo avión, y algunos vuelos que no habían sido programados con el 737 Max sí podrían cancelarse si se cubren esas rutas con aparatos no afectados, pero la meta es "minimizar el impacto".

Asimismo, reiteró que el equipo de reservas contactará directamente por correo o teléfono a los clientes y existe la posibilidad de reclamar el dinero del billete por el vuelo cancelado si no se desea cambiar la reserva.

American Airlines es la segunda aerolínea que más aviones 737 Max opera en el país, un total de 24, después de Southwest Airlines, que tiene 34 y este viernes anunció que cancelaría los vuelos con ese aparato hasta el 5 de agosto.

Mientras tanto, Boeing comunicó el jueves que ha completado 96 vuelos de prueba con el 737 Max que incluye la actualización de software, y se estima que en las próximas dos semanas entregue a la autoridad de aviación esta mejora para su evaluación.