AMLO anuncia nueva empresa estatal para venta de gas LP

Con el fin de atajar el aumento de precios del energético, el Gobierno de México alista la creación de una empresa estatal, dependiente de Petróleos Mexicanos (Pemex), dedicada a la venta de gas LP, llamada Gas Bienestar, para la venta de cilindros de 20 y de 30 kilogramos.

"No he podido cumplir que no suba por encima de la inflación. No he podido en el precio del gas, porque ha aumentado por encima de la inflación", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aclaró que esta empresa entrará en competencia con otras empresas del sector.

Durante la conferencia matutina, el mandatario informó que el Gobierno de México alista la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo, que en una primera etapa estará enfocado en los cilindros de gas, en virtud de que son los que utiliza la gente más humilde.

"Vamos a empezar aquí, en la Ciudad de México, porque donde está más caro el precio del gas es en algunas alcaldías de la capital", expresó el mandatario.

Aseguró que en el mercado mexicano hay cinco empresas grandes que distribuyen casi 50 por ciento del gas LP y se están quedando con márgenes de utilidad muy alto.

"Pemex les vende a un precio y mientras se establece un mecanismo de precio máximo, estamos preparando la creación de una empresa para distribuir gas a precio justo", soltó el mandatario.

Informó que el Gobierno de México tiene un estudio en el que se detectó que esas distribuidoras tienen, a su vez, control en los territorios mediante una especie de subcontratación relacionada con la venta del gas y no dejan que haya competencia.

"En el gas natural, haremos algo parecido, porque tenemos mucho gas natural. Una de las transas o negocios que hicieron fue de que se compró gas al por mayor, porque se suponía que ese gas natural se iba a utilizar para crear plantas termoeléctricas.

"No se hicieron las plantas, pero sí se compró el gas, entonces como quedaron contratos establecidos hay que estar pagando. Estamos buscando la forma de utilizar todos esos excedentes", expresó el mandatario.

Insistió en que las empresas del sector seguirán operando y Gas Bienestar estará en competencia, pues habrá más competencia para controlar el precio del energético.

El lunes, Surit Berenice Romero, titular de la Profeco, indicó que al 30 de junio, el precio promedio del cilindro de gas LP fue de 24.78 pesos por kilo, mientras que el gas estacionario fue de 13.25 pesos por litro.

En el último año el precio del gas LP registró un alza promedio de hasta 35 por ciento en promedio a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Estimaciones de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas (Amexgas) de octubre del año pasado, indicaban que la demanda nacional promedio correspondía, en 60 por ciento, al consumo doméstico.