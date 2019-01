AMLO compra 571 pipas a EU, rechaza que la SNA sea observador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que ya compraron por adjudicación directa 571 pipas por 85.3 millones de dólares a distintas empresas de Estados Unidos, entre las que destacan Navistar México S de R.L de C.V, Traylfer S.A de C.V, Detroit Diesel Allison/Daimler.

López Obrador aseguró que no tienen cargo de conciencia y que la adquisición se llevará bajo total transparencia, pese a que en el proceso no participaron observadores internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, porque, según dijo, no hubo tiempo.

“Si se hubiese lanzado la licitación normal, pues hubiésemos comprado las pipas, si nos iba bien, en tres meses, es más, se le hizo la solicitud a la Canacar y nos presentó un programa para empezarnos a entregar las pipas a mártir de marzo, y como ustedes comprenderán, esto demanda prontitud y como no tenemos problemas de conciencia, por eso se actuó como se hizo”, justificó durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

La compra se realizó ya en el sistema de megacompras y estuvo a cargo de una comisión integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía, la Secretaría de la Función Pública, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional.

El primer mandatario apuntó que aún falta por comprar otras 136 unidades, pues el objetivo es contar con un total de 701 carrotanques, para aumentar la distribución en un apróximado de 116 mil barriles. A finales de marzo llegarán a México.

“Esto va a significar disponer a finales de marzo de unidades para distribuir 116 mil barriles adicionales, pero si hacemos dos viajes, por ejemplo, Tuxpan-Ciudad de México, tendríamos un poco más de 200 mil barriles que es el margen que buscamos, además, todavía falta adquiri otras unidades, para tener 707 en total, estamos hablando 571 unidades”, apuntó.

El primer mandatario consideró que es suficiente con la participación de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, en el proceso, luego de rechazar la solicitud de Irene Levy, integrante del Comité de Participación Ciudadana (órgano que encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción), quien solicitó participar como observadora del proceso para garantizar la transparencia.

Rechaza que la SNA sea observador en la compra

“Con la Secretaría de la Función Pública consideramos que era suficiente”, aseveró el presidente, al rechazar la solicitud del Comité de Participación Ciudadana, órgano que encabeza el Sistema Nacional Anticorrupción, para participar como observador en el en la compra de 707 pipas, la cual se realizó por adjudicación directa.

El pasado viernes 18 de enero, Irene Levy Mustri, integrante del CPC, envió una carta al primer mandatario para garantizar la transparencia, luego de mencionar que las contrataciones directas se estaban realizando sin sustento y en la opacidad.

“La ley también señala los casos de excepción, es decir, cuando se pueden adquirir bienes sin licitación, pero en ninguno de ellos parece encajar esta operación”, acusa Levy Mustri en su columna política.

López Obrador justificó que, de haberlo realizado por convocatoria abierta, habrían tardado tres meses solamente para elaborar la solicitud, a la vez que dijo, están libres de conciencia y transparentarán toda la información.

“El gobierno estaba hecho para la corrupción, para facilitar la corrupción, esa es la realidad, entonces, limpiar nos va a llevar algún tiempo, no es que de la noche a la mañana, se limpia, se verá lo que hemos avanzado en muy poco tiempo”, comentó.