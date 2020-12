AMLO descarta aumento a precio de tortilla en 2021

Al adelantar que mañana se darán a conocer los productos que tendrán un aumento en su precio este 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la tortilla no se encuentra en la lista, pues señaló, "llegamos a un acuerdo con Maseca y Minsa".

Destacó que no será un incremento de precio como tal, es más bien, la inflación; sin embargo presentará los datos para que no haya abusos.

"Hubo un acuerdo con Maseca y Minsa para que no haya abusos, lo mismo en el caso de las gasolinas y los combustibles, es solo inflación 3 por ciento, y no en todo; en el caso de la tortilla no hay aumento".

Asimismo, en los últimos días, Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), coincidió en que no ha habido aumento en los energéticos y por tanto, no es necesario un incremento al precio de este alimento.

"Ha estado por abajo del promedio de la inflación, por tanto eso es un factor importante en la elaboración de la tortilla".

Sheffield descartó que en Profeco tengan indicaciones de que vaya a haber un aumento a la harina de maíz nixtamalizada. "Si no ha aumentado nada, ¿por qué van a subirlo?", cuestionó.

Sostuvo que quienes empezaron el ruido fue una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México. Dijo que no hay una sola agrupación de fabricantes, sino que hay varias. Insistió que los aumentos que ha visto este año han estado por abajo o igual a la inflación.

Por otra parte, durante la conferencia matutina del lunes, el López Obrador afirmó además, que no aumentarán los impuestos el próximo año.