AMLO 'regala' sus espacios publicitarios a la radio y televisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un convenio para la cancelación de tiempos oficiales en radio y televisión.

Argumentó que es un apoyo considerable para los medios de comunicación, quienes pasan "un mal tiempo" y comentó que se ha reducido y se reducirá más el gasto de publicidad

Señaló que con esta medida, ellos tendrán la oportunidad de comercializar con esos espacios para así, ayudar y mantener a sus empresas y trabajadores.

"Esos tiempos ya no los vamos a necesitar (...) Un gobierno que mantiene comunicación con el pueblo no necesita de propaganda, y la industria de la radio y televisión está pasando por un mal momento porque han bajado sus ingresos en general y nosotros no podemos darles dinero para publicidad como era antes".

En noviembre del año pasado, el mandatario aseguró que se revisarían los llamados tiempos oficiales en la radio y televisión y con ello contribuir a solucionar o poner fin a una imposición que se dio desde 1968 con el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.

En el marco de la 60 entrega de Premios Antena y Semana de la Radio y la Televisión, López Obrador dijo a los empresarios de estos medios de comunicación que "en México se viven otros tiempos en donde no se habrá de limitar el derecho a la información y a la libertad de expresión".

“Hago el compromiso de analizar la reducción de la contribución o el impuesto de los llamados tiempos oficiales y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto, además no se requiere de una reforma legal, ya que es un decreto y yo tengo esa facultad, de modo que pronto van a conocer ustedes una propuesta que va a ir en el sentido de reducir los tiempos oficiales, para que ustedes tengan ese estimulo, ese apoyo por los servicios tan importantes que prestan a la sociedad mexicana”.

En conferencia matutina, el Presidente se comprometió a seguir apoyando para que la economía se reactive pronto, "pese a todo estoy optimista, México es un pueblo fuerte".