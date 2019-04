Trump ya aceptó invertir en el Tren Maya, asegura AMLO

Campeche.- Donald Trump ya aceptó invertir en el Tren Maya y los demás proyectos del sureste, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la entrega de los Programas Integrales del Bienestar, el tabasqueño relató que el secretario de Comercio, Wilbur Ross, le envió el viernes la respuesta del presidente de Estados Unidos.

"Ayer (viernes) tuvimos una reunión en Mérida y estuvo el secretario de Comercio de Estados Unidos y me transmitió un mensaje del presidente Trump, de que están dispuestos a invertir y ayudar para que se construya el Tren Maya y otras obras de infraestructura en el sureste", aseguró.

Foto: Presidencia

Recordó que la magna obra de infraestructura requerirá de una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos, de los cuales solo más de 50 mil millones de pesos serán para Campeche, estado que albergará al menos dos estaciones: Escárcega y Campeche.

Desde la Plaza de la República anunció que para las próximas licitaciones de medicamentos, convocarán a empresas internacionales.

Foto: Presidencia

Aunque dijo que "ahora soy ganso, pero no me canso", pidió a los campechanos que le tengan paciencia porque no puede realizar todos los cambios prometidos de la noche a la mañana.

Al final del discurso, refrendó su compromiso de convertir a México en una potencia mundial con dimensión social, porque ya tiene los tres elementos: potencial económico, un pueblo trabajador y un buen gobierno.