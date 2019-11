López Obrador elimina las Zonas Económicas Especiales

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), uno de los principales proyectos del expresidente Enrique Peña Nieto, fueron oficialmente eliminadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El día de ayer, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Decreto por el que se abrogan las diversas declaratorias de las ZEE de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-La Unión, Progreso, Salina Cruz, Campeche y Tabasco.

Las ZEE fueron creadas con el objetivo de desarrollar el sur de México, asimismo buscaba que en las regiones del país con mayor rezago en el desarrollo social expandieran las oportunidades para vidas saludables y productivas, así como la provisión de servicios básicos.

El @GobiernoMX ha derogado los decretos de las @ZonasEconomicas Especiales. Una gran oportunidad perdida para detonar el desarrollo regional en la región de México que más lo requiere. Su cancelación solo se explica por la obsesión en destruir toda iniciativa valiosa del pasado. pic.twitter.com/Lcep17nlHL — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) November 20, 2019

Desde sus declaratorias como ZEE las mismas no han podido operaran, en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como administrador integral por no haberse cumplido los requisitos legales.

Cabe resaltar que de conformidad con el articulo 19 de la Ley Federal de las ZEE los permisos y asignaciones son indispensables para la construcción, desarrollo, administración y mantenimiento de las zonas.

El actual gobierno argumenta que la Autoridad Federal para el Desarrollo de la Zonas Económicas Especiales (AFDZEE) no ha otorgado autorización alguna para fungir como inversionista dentro de las ZEE, mientras que por otra parte de las entidades y los municipios, no se ha reportado inversiones públicas productivas y de equipamiento urbano para el desarrollo de las zonas y sus áreas de influencia.

Otro de los motivos de la cancelación de las ZEE es que los firmantes de los convenios de coordinación con las entidades no han realizado compromiso alguno; no se registran inversiones y el establecimiento de empresas, y al corte del pasado 16 de octubre, la zonas no han podido iniciar operaciones.