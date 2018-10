AMLO es un político muy fregón; a México le irá muy bien con él: Miguel Alemán Velasco

"A México le va a ir bien bajo la guía del próximo gobierno", afirma el empresario Miguel Alemán Velasco.

"El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador muestra que es un político muy chicho, fregón. Atiende con cuidadosa minuciosidad aquellos temas que importan a todos los mexicanos: Empleo, salud, educación, honestidad. Se comunica magistralmente. Lo conozco bien desde hace años, cuando ambos gobernábamos, él en el entonces Distrito Federal, en Veracruz, yo”.

El presidente del Consejo de Interjet recuerda en entrevista con El Sol de México aquel episodio entre 2004 y 2005, cuando se buscó el desafuero del hoy presidente electo. “Lo defendí. A través de la Conago le dimos todo nuestro apoyo. No le faltaron críticos, ¡que ya se arrepienten!”

Consultar es una habilidad del próximo régimen, juzga el hombre que tuvo estrecho trato con más de una docena de presidentes. "Consulta popular vinculante acorde con la ley, plebiscito. En fin. Habrá reformas a la Constitución. Reitero mi convicción: A México le irá bien".

Los programas del gobierno que inicia el próximo 1 de diciembre serán uno de los temas a analizar durante la 16 edición de la México Cumbre de Negocios, que preside Miguel Alemán Velasco. El encuentro inicia el domingo, en Guadalajara, con el lema México ante un mundo disruptivo.

POLÍTICA, NEGOCIOS Y BEISBOL

"He vivido el poder, he visto el poder. Supe poner límites a mis tiempos políticos, sólo los viví tras la muerte de mi padre”, dice Alemán Velasco.

Heredero del expresidente Miguel Alemán Valdés, quien gobernó al país bajo un modelo económico conocido como Desarrollo Estabilizador o milagro mexicano, Alemán Velasco aclara: No toleraría juicios que me ubicaran mimado por ser hijo del presidente de la República. Jamás usé mi nombre para reclamar privilegio, jamás estorbé ni atropellé a político alguno. Y a buenas horas deseché cualquier posibilidad de buscar la Presidencia.

El recibidor de la mítica residencia del abogado-informador-empresario es una rica galería donde atesora fotografías de personajes que hicieron historia: El presidente Eisenhower. Los Kennedy. Carlos Fuentes. Henry Kissinger. Lázaro Cárdenas. Babe Ruth. Joe Louis. Carlos Slim. Jacobo Zabludovsky y Emilio Azcárraga Milmo.

Con éste último y su empresa Televisa, la familia Alemán mantuvo una relación por más de 50 años pero que terminó a finales de la década de los 90.

Aquí está con el Canelo Álvarez. ¿Le gusta el boxeo?

–¡Claro que me gusta. Lo practiqué, aprendí y entrené duro. Alcancé un campeonato de peso pluma en Río Vista (California). En Estados Unidos me enseñaron a boxear. Tengo un amigo que boxeó muy bien. Y además fue campeón de mambo. ¿Quién es? ¡Porfirio Muñoz Ledo! Gran pugilista. Y superior bailarín. El mismísimo Dámaso Pérez Prado --Rey del Mambo-- felicitó a Porfirio. No había en el CUM --Centro Universitario México--, donde estudiábamos, quien le hiciera sombra. Personajazo Porfirio Muñoz Ledo.

Soy fanático del beisbol. Existen quienes hallan cosa de bobos que un grupo de individuos estrafalariamente vestidos procuren asestar un garrotazo a una pequeña pelota y que cuando lo consiguen obliguen a multitudes a aplaudirles fervorosamente. En rigor –dice el empresario de 86 años– se trata de un deporte que demanda talento, estrategia, visión, orden. Eso es el beisbol, un encuentro de inteligencias. Años atrás con Jorge Pasquel seguí al Águila de Veracruz. Y me interesé en la Liga del Pacífico, la del Sureste, los Charros de Jalisco, los Leones de Yucatán.

–¿Trata bien el gobierno mexicano a los empresarios? ¿Propicia su desarrollo?

–No es necesario. Este es tiempo de emprendedores. ¿Tiene en mente un negocio? ¡Láncese! ¿Fracasó? ¡Inténtelo otra vez! Es hora de audaces. Sé de un empresario jalisciense que exporta miles de tamales. Impulsemos a las mujeres. ¡Son excelentes pagadoras! Ahí está el Banco Mundial de la Mujer. Yo fomento la actividad empresarial con perspectiva social.

Estamos en vísperas de que México produzca aviones, y construya motores para aeronaves. Ya se ensambla, se forma a jóvenes en Querétaro. Jalisco se transforma, va a Silicon Valley. Es la era de las empresas en manos de innovadores con elevada tecnología como herramienta.

El domingo, en Guadalajara, Jalisco, será la decimosexta edición de la Cumbre de Negocios que yo imaginé y realizo por varios estados del país, cuenta elhombre que produjo decenas de películas, impulsó orquídeas del cine mexicano y la Reseña de Festivales Cinematográficos de Acapulco.

El proteccionismo y la radicalización de la política global que acechan al mundo, así como la aparición de signos alarmantes de fragilidad en las democracias son algunos apartados de esta cumbre.

El presidente Enrique Peña Nieto estará presente y también su sucesor, Andrés Manuel López Obrador. Además, el excanciller alemán Gerhard Schroeder y Álvaro Uribe.

–¿Escribe sus memorias?

–Tengo buena salud. Pasé un par de cirugías. ¿Me veo bien? Tengo un magnífico sastre. Siempre grabé mis reportajes. Saqué copias a mis escritos. Luis Spota decía que todo profesional de las letras debe hacerlo. Tengo miles de documentos, pero carezco de tiempo para ordenarlos. Escribo, tacho, corrijo mucho.

Cuando concluya la Cumbre de Negocios de Guadalajara inauguraré una exposición que –sin saberlo yo– Christian, mi esposa, organizó con mis pinturas. No, no soy pintor. Más bien lo soy de domingo por la tarde. Me atrajo la pintura. Traté a muchos artistas: Picasso, Dalí, Siqueiros, Juan Soriano, Tamayo. Me obsequiaron consejos, me divertí mucho con ellos. Con Picasso y Luis Miguel Dominguín, con su esposa Lucía Bosé disfruté días inolvidables. El viernes 26 de este mes en el Museo Jumex. Ahí nos vemos”.