Confirma AMLO que ya hay un comprador para el avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que ya hay un comprador del avión presidencial “José María Morelos”, pero por instrucciones de la Organización de las Naciones Unidas, quien lleva mano de la venta, no se puede dar más información.

Además reclamó que en los dos últimos sexenios gastaron 100 mil millones de pesos en aviones y helicópteros, entre los que destacan seis jets para uso privado de altos funcionarios públicos.

“Hasta ahora existe un comprador, no puedo hablar más porque todavía no se cierra el acuerdo. En caso de que no se haga la operación de todas formas va a seguir la venta”, refrendó durante la conferencia mañanera.

Aunque no se concrete la venta del TP01, aseguró que será vendido junto con las otras 73 aeronaves que se compraron en los últimos sexenios.

El primer mandatario descartó bajar el precio del avión presidencial, el cual es ofertado por siete mil 500 millones de pesos por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), para acelerar su venta.

La aeronave que fue comprada a finales del sexenio de Felipe Calderón reside en un hangar de California y ha costado cerca de 242 millones de pesos.

López Obrador opinó que, aunque el aeroplano fue comprado por Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto debió rechazar la compra.

Adelantó que el día que se concrete la venta del avión presidencial se va a pasar un video de las instalaciones.

Asimismo, dio a conocer que inicialmente se tenía la idea de exponerlo como un museo, para la ciudadanía, pero el costo del mantenimiento era muy alto.