AMLO pide a Banxico abstenerse de usar reservas ante turbulencia financiera

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al Banco de México no caer en la tentación de “empezar a soltar dinero de las reservas, que aguantemos porque nos quedamos sin reservas, nos achicamos, nos arruchan’’.

Afortunadamente nosotros tenemos nuestras reservas y en cuanto a las presiones o no del Fondo Monetario Internacional (FMI), respondió que el “que el frío sabe dónde se arrima’’.

Destacó que requiere un plan de apoyo a los países en vías de desarrollo y sobre todo para los países pobres, un plan Marshall, se lo plante –a Larry Fink- y no veo nada, no escucho al Fondo Monetario Internacional, no escucho, al Banco Mundial, a lo mejor yo como estoy ahora atareado, no estoy viendo noticias, pero no hay ningún pronunciamiento de ayuda, de apoyo, no con créditos leoninos, sino para el desarrollo.

Finanzas Auditoría advierte de mal uso de fondos en Infonacot

Recordó que la videollamada con Larry Fink, presidente del fondo BlackRock, para intercambiar opiniones sobre el Covid-19 y el deterioro económico mundial, le explicó que la ONU se preocupara para evitar acaparamiento en medicinas y equipamiento; que no el que tenga más dinero se quede con equipos para salvar vidas y que los ventiladores no sea una mercancía y los compre quien tiene más posibilidad económica o que las empresas que los fabrican solo se puedan vender en sus países.

Lamento que la ONU no intervenga más en este problema, lo que también plantea al G-20, incluso el embajador Juan Ramón de la Fuente presentó una propuesta en la ONU sobre el tema.

También diálogo de la responsabilidad de todos los actores, de Jefes de Estado, directores y fondos financieros, incluidas calificadoras corredurías, de actuar con responsabilidad; así como del desacuerdo de Rusia con Arabia Saudita como en el momento del coronavirus viene este este desacuerdo y se desploma los precios.

Y la responsabilidad de las calificadoras, se lo comenté a Larry Fink, que me parecía falta de sensibilidad; el dinero no tiene sentimientos pero estamos hablando de asuntos de interés público, no es posible que descalifiquen a países que está padeciendo coronavirus, pudieron esperar a estabilizar el mercado, si va a quedar así la moneda, si habrá más depreciación y no hacerlo en el momento más critico, fundamento López Obrador.