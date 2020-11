AMLO pide garantizar que dinero robado al erario sea devuelto

Tras descartar que existan carpetazos en casos de corrupción, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) no usar a la ligera los criterios de oportunidad y garantizar que el dinero robado a las arcas del gobierno sea devuelto.

Desde Palacio Nacional y cuestionado sobre los casos de Odebrecht y la Estafa Maestra, el mandatario puntualizó que no es posible que aquellos imputados por robar dinero del erario o por corrupción y que acusan a funcionarios de alto nivel para obtener beneficios judiciales, no devuelvan los recursos y queden en la impunidad.

"Todo lo que se sustrajo del erario tiene que ser devuelto, no puede ser que en la investigación aparece que robaron dinero y no lo devuelvan, que compraron con esos sobornos residencias, aviones y artículos de lujo y se les entreguen, eso no puede ser". indicó el presidente.

Lo anterior luego de que personajes como el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio N o Emilio Zebadúa, quien fuera mano derecha de Rosario Robles, buscaran aprovechar el criterio de oportunidad que la ley permite para evitar pisar la cárcel denunciando a quienes fueron sus superiores por algún delito que afectó al erario.