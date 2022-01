AMLO reconoce apoyo de empresarios para sacar adelante a México

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un reconocimiento al sector empresarial de México, este lunes en su conferencia matutina, desde palacio Nacional y aseguró que, sin su ayuda, no se podría sacar adelante al país, mientras resaltó que la confianza de los empresarios se demuestra en los resultados de la Bolsa Mexicana de Valores que tiene buenos resultados.

Aseveró que a los empresarios “requete saben que les ha ido bien, a pesar de la pandemia, nada más es cosa de ver los resultados de la Bolsa Mexicana de Valores o las ganancias en bancos”, dijo el presidente mientras mostró una lámina en la cual aseguró que se han logrado las mejores ganancias en 10 años.

“El mensaje a los empresarios es también agradecerles por todo su apoyo en el desarrollo del país. No podríamos sacar adelante a México sin la participación de los empresarios, de los pequeños, de los medianos y de los grandes”, dijo el presidente al ser cuestionado sobre cuál sería su mensaje de inicio de año a los industriales nacionales.

También, destacó que en su administración el peso no se ha depreciado y que la variación del cambio de nuestra moneda con respecto al dólar norteamericano cerró el año en 20.5 pesos por dólar. Mientras que otras monedas no han tenido una fortaleza como la nuestra y aseguró que México es uno de los países que no se endeudó.

Destacó que los comerciantes no han tenido bajas en sus ventas y eso se debe, gracias a la dispersión de recursos con sus programas sociales y a las remesas que envían los mexicanos en el exterior.

El mandatario agregó que el sector empresarial ha tenido durante su gobierno facilidades para invertir y crear empleos, así como para obtener ganancias lícitas y razonables. Mientras aseguró que este gremio no se puede quejar de que en su gobierno se les ha afectado.

“No se pueden quejar de que se les ha afectado a los empresarios, una cosa es lo político y lo ideológica y otra muy distinta la realidad económica”, subrayó el presidente al asegurar que, por ejemplo, no se les han aumentado los impuestos a los empresarios y que, esto lo reconocen los propios empresarios.

Asimismo, dijo que ha procurado impulsar la actividad productiva y, como otro ejemplo de apoyo para este sector, dijo que se ha mejorado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

“Creo que eso ha significado un gran apoyo para todo el sector empresarial de México, tan es así que estamos creciendo y México está saliendo adelante, enfrentando la crisis originada por la pandemia” indicó.

A su vez, destacó que los empresarios reconocen que ya “no hay corrupción arriba” y no se permite empresarios favoritos. Mientras resaltó que en el terreno de la construcción no se otorgan contratos por consigna.

El presidente sostuvo que ahora todos los industriales están pagando sus impuestos y lo hacen de manera responsable, pues dijo que se sabe que el dinero recaudado se está administrando con honradez.

Finalmente, dijo que hay recursos suficientes para concluir con las obras programadas en este año y emprender las que concluirán previo a su administración como aeropuertos en el sureste y vías férreas.