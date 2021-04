AMLO reconoce "poco" crecimiento económico y mantiene pronóstico

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este viernes que, aunque "poco", la economía "está creciendo" y mantuvo el pronóstico de crecimiento para este 2021 a un rango de entre 5 y 6 por ciento.



Aunque "poco, estamos creciendo y el pronostico de crecimiento de este año es de 5 a 6 por ciento", dijo el mandatario en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.



Agregó que esto es lo que se está pronosticando por grupos financieros y también el pronóstico de las autoridades mexicanas.



Se mostró confiado en que para "mediados de año" el país ya estará "en la situación económica que nos encontrábamos antes de la pandemia".



El crecimiento económico de México avanzó un 0.4 por ciento intertrimestral entre enero y marzo de 2021 debido a la pandemia de coronavirus, de acuerdo con cifras preliminares divulgadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



En cifras originales, el producto interior bruto (PIB) se contrajo un 3.8 por ciento interanual.



El presidente de México atribuyó este resultado trimestral al impacto de la pandemia en los primeros meses del año, cuando debido a una segunda ola de contagios se cerraron las actividades no esenciales en una parte del país, entre ellas la capital.



"Si crecimos poco en este trimestre fue porque nos afectó la pandemia en los meses de enero, febrero y marzo que tienen que ver con esta medición. Aun así no se nos cayó la economía", remarcó.



López Obrador dijo que se "mantuvieron equilibrios macroeconómicos" y no se depreció el peso mexicano, además de que se siguen creando empleos.



"Ya llevamos cerca de cuatro meses de este año sin perder empleos, ganando empleos, aun con la pandemia recuperamos empleo", aseguró.



Y terminó diciendo que el país va "bien" y en el país hay "estabilidad y condiciones inmejorables para la inversión".



La economía mexicana se desplomó un 8.2 por ciento en 2020, su peor contracción desde la Gran Depresión de 1932.



Para este 2021, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) espera un repunte del PIB del 5.3 por ciento.