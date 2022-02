AMLO recurrirá a ONU si no se llega a un acuerdo con minera Legacy Vulcan

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que recurrirá a la Organización de las Naciones Unidas, si la empresa Calica de la compañía norteamericana Legacy Vulcan insiste en que se le pague una indemnización de 500 millones de dólares, porque no se le extendió la conexión para explotar un banco de piedra caliza en el Estado de Quintana Roo.

“Vamos a recurrir a la ONU si no hay acuerdo, y no es amenaza ni advertencia, es sencillamente que ya se acabó la impunidad, y estoy seguro que los accionistas principales no saben de esta tragedia, estamos hablando de la destrucción de 400 hectáreas”, dijo el presidente.

➡ CFE realiza primera compra de carbón para 2022

El mandatario comentó que en el gobierno del entonces Ernesto Zedillo se otorgó el permiso para extraer materiales para construcción a mil metros de la playa del Caribe.

El 3 de enero de 2019, la empresa norteamericana acusó al gobierno de México de causarle pérdidas sustanciales e impedir la operación normal de sus inversiones, además de provocar varias controversias en el marco del Tratado de Libre Comercio.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de México, la cantidad que reclama Legacy asciende a 500 millones de dólares.

Legacy Vulcan reclama el embargo de fondos de cuentas bancarias “para satisfacer obligaciones tributarias controvertidas” y explicó que su notificación de arbitraje, de la obligación del Estado de Quintana Roo de no cobrarlas hasta que no se cumpliesen ciertas condiciones.

La gente está a la expectativa del voto de los diputados por reforma eléctrica

Ante la discusión en este periodo ordinario de sesiones de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente, el mandatario dijo que la gente está a la expectativa de lo que harán los legisladores, si votan a favor del pueblo o “a favor de Iberdrola”, empresa española de energía a quien acusa constantemente de haberse beneficiado en gobiernos anteriores con negocios ventajosos.

Finanzas Es un riesgo invertir en litio, dice funcionario de minería

El titular del Ejecutivo federal aseguró que, con la discusión de la reforma eléctrica, poco a poco se ha venido aclarando cómo las empresas, como Oxxo, se beneficiaron con la reforma energética de 2013 y aseguró que en su gobierno se está ciudadano el medioambiente.

Subrayó que con su administración se evita el cultivo del medioambiente, la creación de aéreas de reserva natural y no se permite el fracking.

Presidente acusa que hay demagogia en el llamado a cuidar el medio ambiente

El presidente llamó a tener cuidado con el discurso ambientalista para enfrentar el cambio climático y expresó que, desde luego todos se deben involucrar para tener un ambiente más sano, pero acusó que hay mucha demagogia en el cuidado del medio ambiente.

“Hay que tener cuidado con este discurso a favor de evitar el cambio climático o enfrentar el cambio climático, desde luego tenemos todos que ayudar a tener un ambiente más sano, pero desde luego hay mucha demagogia en todo esto, como en otros temas”, aunque dijo que no quiere tratarlos.

Al ser cuestionado por los países que más contaminan en el mundo, el presidente criticó a los activistas ambientales en México y refirió que ellos no hablan de los países que más contaminan en el mundo y los acusó de hacer negocios sucios.

➡ Subsidiaria de Altos Hornos de México busca declararse en quiebra en EU

“Los pseudoambientalistas mexicanos no lo dicen (quienes son los países que contaminan más), porque son eso, pseudoambientalistas, o sea de repente para hacer negocios sucios se convierten en defensores de energías limpias, pero sería muy bueno que se conocieran”, dijo el mandatario.

Ejemplificó que en el caso del petróleo es un recurso que se debe cuidar y hay países que hablan de cuidar el medio ambiente y son los que extraen más petróleo, mientras se quejó que México está limitado para la extracción de este recurso.

Aseguró que México tiene un límite para extraer 2 millones de barriles de crudo al día y que no se va a rebasar de ese límite.

A su vez, mostró una lámina en su conferencia donde se aprecia a los países que más contaminan, como China y Estados Unidos.

Reprocha AMLO que se permita la construcción de más vivienda en alcaldías de Benito Juárez y Miguel Hidalgo.

En otro orden de ideas, el presidente criticó que, en alcaldías gobernadas actualmente por el PAN, como Benito Juárez y Miguel Hidalgo, se permitieron construcciones de manera desproporcionada.

Finanzas México está listo para dar bienvenida a inversión privada en litio

Aseguró que cuando él era jefe de Gobierno, se emitió un bando para que ya no se consintiera la construcción de unidades poblacionales en zonas donde ya no había servicios.

Destacó que en alcaldías como Iztapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo A. Madero y Tlalpan se evitó que siguiera la construcción de viviendas y que, dio facilidades para que se repoblaran zonas que se habían deshabitado, como la alcaldía Cuauhtémoc, aunque dijo que, en casos como Benito Juárez, “hasta se pasaron” y comenzaron a construir “a diestra y siniestra unidades habitacionales y ya tienen población de más, igual en Miguel Hidalgo”.

Subrayó que el Gobierno es para planear y no para permitir la construcción de manera indiscriminada en donde se quiera. Cuestionó que las empresas inmobiliarias compran baratos los terrenos y vende la vivienda, pero destacó que el problema es que el Estado tiene que cargar con el costo llevar servicios.

“Siempre el negocio inmobiliario en la Ciudad de México y en muchas partes ha sido un negocio jugosísimo hasta después de la Revolución, de eso trata en buena parte la novela de Carlos Fuentes, “La Región más Transparente”, comentó el presidente.

➡ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo