Sin industria privada no habría desarrollo, reconoce AMLO

Tras reconocer que 2020 ha sido un año difícil y que sin la iniciativa privada no se podría impulsar el desarrollo del país, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a trabajar en conjunto por el bienestar de México.

Al inaugurar el Centro de Distribución Metropolitano de Grupo Bimbo, López Obrador defendió de nueva cuenta su estrategia para combatir las crisis financiera y sanitaria, pues, dijo, se requería apoyar desde la base de la pirámide hacia arriba para reforzar el consumo popular y dispersar apoyos financieros de manera directa, sin intermediarios.

"No podríamos solo apostar a la inversión pública, no tendríamos el dinero suficiente para impulsar el desarrollo del país. Se requiere de la inversión privada y no podríamos tampoco hacer nada sin los trabajadores. Es un esfuerzo conjunto lo que se está llevando a cabo, lo que inspira al gobierno que represento", puntualizó el mandatario.

Durante su mensaje, el presidente López Obrador presumió que en lo económico hay avances y confío en que este año se tendrán remesas por alrededor de 40 mil millones de dólares. Además, presumió que se han recuperado miles de empleos que se hablan perdido debido a la pandemia.

"El T-MEC va a ayudar mucho al país, México es de los países más atractivos del mundo para la inversión. Se va a lograr la recuperación económica y la creación de empleos, vamos a mejorar las condiciones de vida de los mexicanos", afirmó el titular del Ejecutivo Federal luego de felicitar a Grupo Bimbo por su aniversario 75.