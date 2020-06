AMLO ve "pesimista" el pronóstico del FMI sobre PIB

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este miércoles que la predicción de una caída del 10.5 por ciento de la economía mexicana en 2020 por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) "está muy pesimista", en contraposición a su opinión.



"Yo estoy muy optimista a partir de datos objetivos, datos reales, datos duros. Sostengo que nos vamos a recuperar pronto", aseveró el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.



López Obrador recordó que se pronosticaba una "caída del 5 por ciento" del Producto Interno Bruto (PIB) ya en el primer trimestre y "no fue así", sino que se quedó en el 1.4 por ciento, todavía el peor dato en 11 años.



"El trimestre más difícil, sin duda, es este: abril, mayo y junio. Abril, mayo y junio", concedió el presidente, aunque se apoyó en los datos de empleo formal para justificar su optimismo, y aseveró que en "julio ya no va a haber pérdida de empleo".



"En abril se perdieron 555 mil empleos, ya en mayo fueron 340 mil. Ya tocamos fondo. Y en lo que va de junio, hasta ayer, 85 mil empleos perdidos. Incluso ya hay días de junio en que ha habido aumento, es decir, que se han inscrito trabajadores de nuevo al Seguro Social", reveló.



López Obrador estimó una pérdida de 120 mil a 130 mil puestos de trabajo formales para junio e insistió en una recuperación inmediata de la economía.



"Sigo sosteniendo que (el crecimiento) va a ser una V, ya hay elementos. No como algunos que dicen que va a ser una L", reiteró.



Y agregó: "Tenemos que salir adelante. Además, eso es parte también de nuestra salud. Si estamos amargados, con odios, nos enfermamos. Eso no es bueno. Entre más estemos contentos, felices, alegres, nos va a ir muchísimo mejor. Hay un dicho que es muy certero: 'Al mal tiempo buena cara'.