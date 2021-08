Ante fin de prórroga, prevén amparos contra Padrón de Empresas Especializadas

A 3 días de que venza la prórroga para inscribirse en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE), este 1 de septiembre, comenzará la demanda de amparos. A la fecha, ya hay más de 2,000 amparos interpuestos.

“La prórroga fue una burla. Treinta días no sirvieron de gran cosa”, afirmó el doctor Ricardo Martínez Rojas, socio del despacho De la Vega & Martínez Rojas. “Esto nos preocupa muchísimo porque no nos dejan otra cosa que el amparo”.

Igualmente, habló de lo complicado que ha sido cumplir con el Decreto que a partir de este miércoles 1 de septiembre entrará en vigor. Hay normas diferentes para el IMSS, como para el Infonavit. “Tenemos de dulce, de chile y de manteca”.

Además, la carga del REPSE conlleva multas a partir de este 1 de septiembre. “Cada día es más pesado ser empresario”, afirmó.

A las declaraciones, se le sumó Jimena Sánchez Arguytia, socia de la misma firma, quien dijo que el registro ante el REPSE tiene que renovarse cada 6 años. Señaló que 8 mil empresas ya lo solicitaron y en trámite hay 19 mil de 100 empresas que deben obtener el registro.

En su oportunidad, el abogado Óscar de la Vega, manifestó que en la reforma a la subcontratación se establecen disposiciones “que 40 abogados de la firma no podemos descifrar. Esto va a ser motivo de litigios. Es confuso el cumplimiento ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)”.

En el webinar “La verdadera magnitud de la Reforma de Subcontratación”, los expertos hablaron de los cambios que trae la reforma a la subcontratación en materia fiscal, de seguridad y legales. Puntos clave para crear una estrategia de prevención y manejo de crisis laboral.

El doctor Martínez Rojas, señaló que acerca de los amparos que el gobierno empleó una estrategia hábil para hacer lento el proceso, “en lugar de que nuestra justicia sea expedita”.

Así, todos los amparos se fueron al Juzgado Octavo de Trabajo en el circuito de la CDMX. “Esto es una acción muy dolosa”, afirmó. “Pero ampararse es la última campanada clave”, subrayó. “Si van a visitar el Juzgado, hay cajas hasta arriba de la cabeza de la juez. Y claro, con ese trabajal, cuándo van a llevar a cabo los acuerdos”, enfatizó.

Asimismo, comentó que de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene registradas empresas de subcontratación con 5 millones de trabajadores. Ya van 2.5 millones transferidos; “pero miles se quedarán en el camino“.

Señaló que el IMSS calcula que el salario base de cotización subió en 12% para las empresas. “Está cargada de obligaciones la reforma de la subcontratación. No va ni el 20% de los trabajadores registrados”, apuntó.

Sostuvo que lo más penoso es que esta reforma no ha beneficiado a los trabajadores. “Muchas empresas de especialización el 1 de septiembre tendrán que cerrar sus puertas. Y otras, aprovechan “el brinco” y dicen: “…sí vamos a mandar a la gente a la empresa operadora, quita los más que puedas y hazte más eficiente… y esto, no sirve a los trabajadores”, precisó.

El doctor Martínez Rojas, cuestionó: ¿No sé para qué un REPSE? ¿No sé para que la información al IMSS?, sí después claramente el Código Fiscal de la Federación obliga al contratante a que cada mes reciba del contratista la información del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de los trabajadores involucrados en el contrato. Además, tienen que venir claramente los pagos en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Y todo esto conlleve a que sí no tengo información del ISR de los contratos celebrados y no hay información del IVA y sus declaraciones, no cabe la deducción”, precisó.