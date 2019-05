Apps de mensajería instantánea desbancan al correo electrónico

El envío de mensajes a través de chats, es decir, aplicaciones como WhatsApp o Telegram, se convirtió en la segunda actividad más frecuente en Internet, al superar al envío y recepción de correos electrónicos, actividad que fue relegada al tercer lugar.

Según el décimo quinto Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2019, aunque las redes sociales se mantienen como líderes, algunos hábitos de navegación de los mexicanos muestran cambios muy marcados.

El documento detalla que otra de las actividades que más creció en este año fue el consumo de películas y series en plataformas como Amazon Prime, Netflix o Crackle, que actualmente se ubica en el sexto lugar de la clasificación, cuando el año pasado se ubicó en octavo lugar.

Esta forma de ver contenidos audiovisuales relega a las tradicionales, como asistir a una sala de cine o ver una película en los sistemas de cable o la televisión abierta.

Otra actividad que gana terreno entre los internautas mexicanos es el uso de la banca electrónica, que escaló cinco puntos porcentuales en relación con el estudio del año anterior, al alcanzar 54 por ciento de las menciones.

Incluso, el análisis detalla que los usuarios de Internet prefieren hacer sus operaciones en línea, contra realizarlas en la sucursal física, que sólo obtuvo ocho por ciento de las menciones, al tiempo que uno de cada cuatro hace transacciones desde sus aplicaciones móviles o en las oficinas de las instituciones financieras.

Fuente: 15° Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet en México / Gráfico: Luis Calderón Guerra

La solicitud de transporte privado a través de aplicaciones móviles, tales como el servicio que ofrecen empresas como Uber, DiDi o Beat, fue utilizada por 41 por ciento de los usuarios de Internet, y gana terreno entre las actividades más comunes.

CEDEN COMPRAS

La publicidad en Internet ha perdido eficacia, pues las compras que realizaron los usuarios a partir de su interacción con los anuncios cayeron 11 puntos porcentuales en relación con el resultado de la encuesta de 2018. En el estudio de este año apenas obtuvo la mención de 22 por ciento de los internautas.

Los principales motivos por los que los mexicanos dejaron de consumir fueron que las ofertas no los convencieron (43 por ciento), no les interesaron o no les gustaron (38 por ciento), a lo que se sumó la sensación de inseguridad al momento de concretar la compra (38 por ciento), detalló el análisis elaborado por la Asociación Mexicana de Internet.