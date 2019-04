Aranceles del 25% a autos y cierre de frontera, si México no detiene a migrantes: Trump

Esta mañana Donald Trump arremetió de nuevo contra México y aseguró que impondrá aranceles del 25% a la importación de autos y que cerrará la frontera, si no se detiene el flujo de migrantes.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario en primera instancia desmintió al Washington Post y aseguró que por primera vez en décadas, México está deteniendo a los ilegales en la frontera sur.

The Crazed and Dishonest Washington Post again purposely got it wrong. Mexico, for the first time in decades, is meaningfully apprehending illegals at THEIR Southern Border, before the long march up to the U.S. This is great and the way it should be. The big flow will stop....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de abril de 2019

Sin embargo, posteriormente amenazó con imponer aranceles del 25% a los autos hechos en México, si el país no detiene a los migrantes que siguen intentando cruzar la frontera.

....However, if for any reason Mexico stops apprehending and bringing the illegals back to where they came from, the U.S. will be forced to Tariff at 25% all cars made in Mexico and shipped over the Border to us. If that doesn’t work, which it will, I will close the Border....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de abril de 2019

El día de ayer el mandatario había externado a periodistas en la Casa Blanca que impondría aranceles a los automóviles o cerraría la frontera, pero que podría comenzar con los impuestos aduaneros.

Agregó también que le daría a México un año para tratar de detener el flujo de drogas antes de establecer los aranceles.

Dicha declaración minimizó la posibilidad de un cierre inminente de la frontera, con el que había amenazado antes para castigar al país.

Trump tiene previsto el día de hoy visitar la frontera para supervisar la construcción de una barrera cerca de San Diego, California, reconoció que su amenaza de aranceles podría interferir con el T-MEC y pendiente de ratificación.