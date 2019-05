Arancel al jitomate es un descuido del T-Mec, asegura la CNC

El arancel al jitomate mexicano del 17.5% que fijó Estados Unidos a las importaciones, “es un descuido del T-MEC con relación a un producto", acusó el diputado federal y líder de la CNC, el priista Ismael Hernández Deras.

“Los que van a pagar esos descuidos son los consumidores’’, refrendó a pregunta de El Sol de México.

Además, habrá dificultad para venderlo, con más restricciones y renegociaciones de los productores porque hay un nuevo impuesto, un nuevo arancel que ya impacta.

“El que lo paga será el consumidor, por supuesto, pero al final el productor siempre es el más castigado’’, agregó Hernández Deras.

Al mismo tiempo, el priista destacó que los recursos no están llegando a tiempo al campo mexicano y advirtió que los ciclos agrícolas no dependen de decretos ni de memorándums del Gobierno federal.

“Hay política excluyente en el campo mexicano, está llegando a algunos productores y a otros no’’.

Por tanto, apuntó, el riesgo de la caída de la producción de granos básicos en diferentes regiones del país es una realidad, y al presidente López Obrador sus funcionarios “no le están informando correctamente’’.

En los granos como maíz, sorgo, frijol, trigo, arroz, entre otros, no hay certidumbre del precio de garantía. No hay definición clara del Gobierno federal. Así no se puede garantizar la autosuficiencia alimentaria, dijo.

Son muchos productores de dos y tres hectáreas, que producen casi para el autoconsumo y otros lo hacen en intercambio de diferentes mercancías, señaló el diputado federal.

“Nosotros vamos a seguir con planteamientos serios, sustentados y fríos que no tienen nada que ver con politización. El surco no tiene color político", concluyó.